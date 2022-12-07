Apple, sürücüsüz otomobilini 2026'ya erteledi

Gelen bilgilere göre Apple, sürücüsüz otomobil projesinde küçülmeye gitti ve lansmanı 2026 yılında yapmaya karar verdi.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, diğer üreticilerden birkaç ismi transfer etmişti.

Apple için işler iyi gitmiyor

Gelen bilgilere göre Apple, sürücüsüz otomobil projesinde küçülmeye gitti ve lansmanı 2026 yılında yapmaya karar verdi. Bu haberlerden sonra, şirketin hisseleri yüzde 2,4 düştü.

Yetkili kişiler, Apple'ın artık bir direksiyon simidi ve pedalları içerecek ve yalnızca otoyollarda tam otonom yetenekleri destekleyecek daha az iddialı bir tasarım planladığını söyledi.

Geçen yıl ortaya çıkan raporda, Apple'ın otomobilinin direksiyon simidi ve pedalları olmayacağı ve iç mekanların elle kumandasız sürüşe göre tasarlandığı belirtilmişti. Yeni ortaya çıkan raporlarda ise Apple'ın bu tasarımdan geri adım attığı görülüyor.