Apple tanıttı...iPhone 14'ün Türkiye fiyatları dudak uçuklattı!

Apple, merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı. İşte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in dikkat çeken özellikleri ve Türkiye'deki fiyatı...

Dünyanın en lider markalarından biri olan Apple, iPhone 14 ailesini ilk kez tanıttı..

Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 14 tanıtımı ABD'de gerçekleştirildi.

Teknolojiseverlerin gün saydığı yeni Apple ürünlerinin yeni özellikleri ve fiyatları da belli oldu.

Yeni iPhone 14 özellikleri

Apple'ın merakla beklenen iPhone 14'ü de lansmanda yerini aldı. iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi.

İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. Apple'ın tanıttığı bu akıllı telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor.

Ayrıca Apple, uydu özelliğinin 2 yıl boyuncu ücretsiz olacağını açıklarken ABD ve Kanada'daki kullanıcılar bu özellikten şu an yararlanabilecek.

iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak.

Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma ozelliği de bulunuyor. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.

iPhone 14 Pro ve Pro Max, A16 bionic çiple geliyor. Bu cihaz 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak.

iPhone 14 Pro'da 48 MP'lik bir ana kamera bulunuyor. Pro'da Always on Display özelliği bulunacak. Bu özellik Android cihazlarda uzun süredir bulunuyordu.

iPhone 14 Pro 6.1 inçlik ekrana sahip olacak.

iPhone 14 Pro Max'te ise 6.7 inçlik bir ekran kullanıldı. Yani 14 ailesinde artık sadece 2 farklı boyutta ekran var. Cihazların teknik özellikleri ise ekran büyüklüğüne göre değişecek.

iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 1099 dolar olarak belirlendi.

Türkiye fiyatları belli oldu mu?

Yeni modellerin tanıtımıyla birlikte ürünlerin Türkiye satış fiyatları da belli oldu.

Apple, iPhone 14'ün fiyatını 799 dolar, iPhone 14 Plus fiyatını ise 899 olarak belirledi.

Yeni iPhone 14'ün Türkiye fiyatı ise şöyle:

iPhone 14 fiyatı: 30.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 13.489,00 TL.)

iPhone 14 Plus fiyatı: 34.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 14.585,00 TL).

iPhone 14 Pro fiyatı: 39.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 17.902,00 TL).

iPhone 14 Pro Max fiyatı: 43.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 18.864,00 TL)

iPhone 14 serisi ne zaman satışta olacak?

iPhone 14 serisinin telefonları ön siparişe 16 Eylül’de, satışa 23 Eylül'de çıkacak.

Öte yandan Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesi Apple Store'u erişime kapattı.