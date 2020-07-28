Apple tarihinin en başarısız 12 ürünü

Apple'ın piyasaya sürdüğü, ancak şirketin beklentilerini karşılayamayan 12 başarısız ürünü sizler için listeledik.

1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulan ve günümüzde en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, özellikle piyasaya sürdüğü iPhone, iPad, Mac modelleri ve iOS işletim sistemiyle oldukça iyi işler çıkarmayı başardı.

Ancak Apple'ın 1976 yılından günümüze uzanan tarihine baktığımızda bazı şeylerin pek de istenilen şekilde gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Biz de sizler için tarihe kısa bir yolculuk yaptık ve en başarısız 12 Apple ürününü listeledik.

1. APPLE NEWTON - 1993

Günümüzdeki cep bilgisayarlarının bir benzeri olarak 1993 yılında piyasaya sürülen Apple Newton, insanların rehber veya not alma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya sürülmmüştü.

Ancak cihazın yazılımında bulunan ciddi sorunlar kullanıcıları pek de memnun etmedi. Ayrıca bütün bunlara bir de 699 dolarlık fiyat eklenince, Apple Newton tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı.

2. APPLE QUICKTAKE 200 DİJİTAL KAMERA - 1994

Kameralar her ne kadar günümüzde popülerliğini kaybetse de bir zamanların favori cihazları arasında yer alıyorlardı. 1994 yılında Quicktake 200 modelini piyasaya süren Apple, o zamanların beklentilerini yine karşılayamadı.

Kameranın yalnızca 8 fotoğraflık bir hafızaya sahip olması ve 749 dolarlık fiyat etiketi, insanları pek de memnun etmedi. Ayrıca doğrudan bilgisayar bağlanabilen kamera, yalnızca Apple Mac cihazlarıyla uyumluydu. Hal böyle olunca, Apple'ın başarısız ürünler listesine Quicktake 200 modeli de eklenmiş oldu.

3. MACINTOSH TV - 1993

1993 yılında piyasaya sürülen Macintosh TV, bilgisayarlardan televizyon izleme imkanı sunmasıyla aslında o tarihte büyük işler yapıyordu. Klavue ve farenin yanı sıra bir de kumandaya sahip cihaz, maalesef o yıllarda bekleneni veremedi ve kısa süre içinde piyasadan kaldırıldı.

Macintosh TV, kısa süreli macerasında yalnızca 10 bin adet satarak, en az satan Apple ürünleri listesinede ilk sıraya yerleşti.

4. POWER MAC G4 CUBE - 2000

Harika görsel tasarımı sayesinde Apple'ın en sevilen ürünlerinden biri olan Power Mac G4 Cube, kullanılabilirlik konusunda ise bekleneni veremedi.

Cihazda baş gösteren aşırı ısınma sorunları, beraberinde üründe çeşitli çatlamalara yol açınca cihazın performansı oldukça azaldı ve popülerliğini kaybetti.

5. MACINTOSH 20. YIL DÖNÜMÜ SÜRÜMÜ - 1997

Apple'ın 1997 yılında kutladığı 20. kuruluş yıl dönümünde üretilen Macintosh, 7 bin 500 dolarlık oldukça pahalı fiyatıyla adeta cep yakıyordu. Ayrıca bilgisayarın oldukça kötü performans göstermesi kullanıcılar tarafından oldukça eleştirildi.

Sınırlı sayıda üretilen ve oldukça pahalı olan bu özel seri, beklentileri karşılayamadı ve kısa süre içinde piyasadan kaldırıldı.

6. MACINTOSH PERFORMA X200 - 1992

1992 yılında Apple Macintosh Performa X200 sürümünü piyasaya süren Apple, yine düşük performans sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle üretimi sık sık kesintiye uğrattı.

Macintosh Performa X200, en düşük performans ve satış başarısı getiren Apple ürünlerinden biri olarak tarihteki yerini aldı.

7. APPLE STAND - 2019

Apple, geçtiğimiz yıl 1000 dolarlık fiyat etiketiyle Apple Stand'i piyasaya sürdü. Bu pahalı standın tek görevi ise ekranı dik bir şekilde tutmaktı.

Neredeyse bir iPhone 11 fiyatına satılan ve ekranı dik tutmaktan başka bir işe yaramayan Apple Stand, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmış ve bekleneni verememişti.

8. APPLE e.WORLD - 1994

Apple'ın 1994 yılında kullanıma sunduğu çevrimiçi bir hizmet olan e.World, kullanıcıların e-postalarına ulaşmalarını ve haber okumalarını sağlıyordu. Aylık 8.95 dolarlık bir abonelik üceti olan bu hizmet, yalnızca sabah 06:00 ve akşam 18:00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

Yanlış pazarlama stratejileri sonucu bekleneni veremeyen hizmet, yalnızca 2 sene kullanımda kalabildi.

9. APPLE USB MOUSE - 1998

Apple'ın standart fare tasarımına yeni bir estetik kazandırdığı ve 1998 yılında piyasaya sürdüğü Apple USB fare, yuvarlak tasarımıyla kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

Ancak farenin bu tasarımı daha sonra çeşitli kullanım sorunlarına yol açtı ve popülerliği günden güne kayboldu. Farenin yapısının kullanımdaki hassasiyeti zorlaştırması ve kablosunun çok kısa olması, ürünün kısa sürede rafa kaldırılmasına neden oldu.

10. APPLE BANDAI PIPPIN - 1996

Nintendo 64, PlayStation ve Sega Saturn’e rakip olarak 1996 yılında Apple tarafından piyasaya sürülen oyun konsolu Bandai Pippin, dönemin en güçlü oyun konsollarından biri olmasına rağmen oldukça pahalıydı.

Diğer rakiplerinden daha az oyuna sahip olan ve 600 dolara satılan oyun konsolu, yine Apple'ın istediği başarıya ulaşamayan ürünler listesinde yerini aldı.

11. ÜÇÜNCÜ NESİL iPOD SHUFFLE - 2009

2009 yılında piyasaya sürülen ve dünyanın en küçük müzik çaları olan 3. Nesil iPod Suffle, kullanım açısından pek de bekleneni veremedi.

Cihazdaki bütün fonksiyonları tek bir tuşa atayan Apple, kullanıcılara şarkı geçişlerinde, durdurma veya başlatmalarda büyük sıkıntı yaşattı ve bekleneni veremedi.

12. APPLE III - 1980

Apple 2'den sonra piyasaya çıkan ve kullanıcıların çok şey beklediği bilgisayar Apple 3, yine bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Bilgisayarın yeni tasarımı nedeniyle aşırı ısınması ve yüksek ısıdan içindeki parçaların erimesi, yaklaşık 14 bin ürünün piyasadan çekilmesine yol açtı. Ayrıca Apple'ın kullanıcılara yüklü miktarda geri ödeme yapması, şirketi oldukça zor durumda bıraktı.

Bütün bunlar Apple 3'ü, şirket tarihinin en başarısız ürünleri arasında ilk sıralara yerleştirdi.