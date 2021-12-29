Apple, tartışmaların odağındaki iPhone fabrikasını denetleyecek

Apple, çalışma şartları nedeniyle yoğun eleştiriler alan Foxconn'un Hindistan'daki iPhone üretim fabrikasına bağımsız denetçiler gönderdi.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, şu sıralar Hindistan'daki iPhone fabrikasıyla uğraşmak zorunda.

Foxconn’un Hindistan fabrikasında başlayan protestolar, çalışanların gıda zehirlenmeleri yaşamaları sonucunda patlak vermiş ve fabrika kapatılmıştı. Daha sonra ise çalışanların sağlıklı koşullarda konaklama yapamadıkları ortaya çıkmıştı.

Chennai yakınlarındaki Sriperumbudur kasabasında bulunan ve yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden fabrika, 18 Aralık'tan bu yana kapalı.

APPLE, DENETÇİ GÖNDERDİ

Apple, şirketin bazı işçi yatakhanelerinin ve yemek odalarının gerekli standartları karşılamadığını tespit etmesinin ardından, iPhone montajcısı Foxconn'un güney Hindistan'daki fabrikasına denetçiler gönderdi.

Bir Apple sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Foxconn Sriperumbudur'daki gıda güvenliği ve konaklama koşullarıyla ilgili son endişelerin ardından, yurtlardaki koşulları değerlendirmek için bağımsız denetçiler gönderdik." dedi.

Apple, fabrika binasında olmayan bazı yurt konaklama ve yemek odalarının gereksinimlerini karşılamadığını, kapsamlı bir önlem sağlamak için Foxconn ile birlikte çalıştığını ve bunu garanti altına alacağını söyledi.

FOXCONN: İYİLEŞTİRME YAPIYORUZ

Tayvanlı Foxconn'un bir sözcüsü ise; yerel yönetim ekibini yeniden yapılandırdığını, tesisleri iyileştirmek için acil adımlar attığını ve operasyonları yeniden başlatmak için gerekli iyileştirmelerin yapıldığını duyurdu.

Öte yandan, Apple'ın bir diğer tedarikçisi Wistron'un geçtiğimiz yıl Hindistan'daki fabrikasında da benzer sorunlar yaşanmış ve Apple, koşulları düzeltene kadar Wistron'a iş vermeyeceğini açıklamıştı.