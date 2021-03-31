Apple tedarikçisi Foxconn: Çip sıkıntısı gelecek yıla kadar devam edecek

Apple tedarikçisi Foxconn: Çip sıkıntısı gelecek yıla kadar devam edecek

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, son zamanlarda yaşanan çip sıkıntısının 2022'ye kadar devam edebileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgınının neden olduğu yüksek talep nedeniyle son aylarda birçok sektörde çip sıkıntısı yaşanıyor.

Özellikle otomobil sektörü bu durumdan fazlasıyla etkilenirken, birçok marka üretimi geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Şimdilerde ise çip tedarik sorunları akıllı telefon üretimine de sıçradı. Apple tedarikçisi Foxconn, hem kullanıcıları hem de teknoloji şirketlerini üzecek bir açıklamada bulundu.

2022'YE KADAR SÜREBİLİR

Bileşen bulmada zorluk yaşandığını belirten Foxconn, bu durumun 2022 yılına kadar sürebileceği konusunda uyardı.

Foxconn'un CEO'su Young Liu tarafından yapılan açıklamaya göre, tedarik sorunları gelecek yılın ikinci çeyreğinde biraz daha çözülecek. Bu nedenle Liu, durum normale dönene kadar siparişlerin yüzde 10'luk kısmının gecikebileceğini söylüyor.

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz yıl da tedarik sorunları yaşamış ve normalde eylül ayında tanıtacağı iPhone 12 serisini ekimde duyurmuştu.

ABD'li şirket, her ne kadar bu yıl herhangi bir gecikme planlamasa da çip krizinin her geçen gün büyümesi, iPhone 13 modellerini de geciktirebilir.