Apple tedarikçisi Foxconn, elektrikli araç fabrikası kuruyor

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden biri olan Foxconn, ABD ve Tayland'da elektrikli araç fabrikaları inşa edecek.

Apple'ın en büyük üretim ortaklarından biri olan Foxconn, yavaşlayan akıllı telefon endüstrisine alternatif olarak elektrikli araç akımını yakalamaya çalışıyor.

Gelecek yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak olan şirket, söz konusu üretim tesislerini 2023 yılına kadar faaliyete geçirmeyi planlıyor.

"AVRUPA'DAN DA YER BAKIYORUZ"

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu, "2023'te sırasıyla ABD ve Tayland'da seri üretime başlamayı planlıyoruz. Bu bölgelere ek olarak, global elektrikli araç stratejimizin bir parçası olarak Avrupa'daki olası lokasyonlar ile de görüşme halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Foxconn, başlangıçta Amerika'daki fabrikasında müşterisi Fisker için otomobil üretmeye başlayacak. Ancak gelecekte üretim hattı, Apple'a hizmet vermek için genişletebilir. Çünkü birçok kaynak, Apple'ın da kendi sürücüsüz otomobili üzerinde çalıştığını söylüyor.

Apple'ın, kendi elektrikli otomobilini üretmek için bazı şirketlerle görüşme halinde olduğu biliniyor. Bu şirketlerden biri de Foxconn.

Tayvanlı elektronik devi, Apple Car'ın üretimi ve montajı konusunda Apple ile tıpkı iPhone'larda olduğu gibi gelecekte stratejik bir ortaklık kurabilir.