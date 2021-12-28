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    Apple tedarikçisi Foxconn, fabrika kapatma süresini uzattı

    Apple'ın dev tedarikçisi Foxconn, işçilerin gıda zehirlenmesi yaşaması sebebiyle protesto edilmiş ve fabrikasını kapatmak zorunda kalmıştı. Gelen bilgilere göre şirket, fabrikayı hemen açmayacak.
    • REUTERS
    • 28.12.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 13:53
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    Apple tedarikçisi Foxconn, fabrika kapatma süresini uzattı

    Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor. Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, şu sıralar Hindistan'daki iPhone fabrikasıyla uğraşmak zorunda.

    Foxconn’un Hindistan fabrikasında başlayan protestolar, çalışanların gıda zehirlenmeleri yaşamaları sonucunda patlak verdi.

    ÜRETİM TAMAMEN DURDU

    Fabrikanın protestolar ile beraber 1 hafta kapalı kalacağı açıklanmış ve üretim tamamen durmuştu.

    3 GÜN DAHA KAPALI KALACAK

    Tamil eyaletinden üst düzey bir yetkili, Hindistan'da toplu gıda zehirlenmesi olayının merkezinde yer alan Foxconn iPhone fabrikasının, 3 gün daha kapalı kalacağını açıkladı.

    apple

    Yetkili, yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden fabrikanın pazartesi günü bazı faaliyetlerine yeniden başlaması gerektiğini, ancak üretimin perşembe günü başlayacağını söyledi.

    NE OLMUŞTU

    Geçen hafta, fabrikada çalışan ve pansiyonlardan birinde yaşayan 250'den fazla kadının gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi edilmesinin ardından, protestolar patlak verdi. Polis tarafından gözaltına alınan göstericilerden bazıları daha sonra serbest bırakıldı.

    Eyalet hükümeti, Foxconn'dan pansiyonlarda güç desteği, yiyecek ve su da dahil olmak üzere işçilere sağlanan hizmetleri gözden geçirmesini istedi. Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Müdürlüğü de TV, kütüphane ve oyun gibi eğlence tesislerinin sağlanmasını tavsiye etti.

    Analistler, iPhone 12 modellerini üreten ve iPhone 13'ün deneme üretimine başlayan fabrikanın kapanmasının, Apple üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olmasını bekliyor.

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