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- Apple, tıbbi cihazlara müdahale edebilecek ürünlerinin listesini yeniledi
Apple, tıbbi cihazlara müdahale edebilecek ürünlerinin listesini yeniledi
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 10:23
- Güncelleme : 01.07.2021 - 10:36
Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 12 modellerini görücüye çıkarmıştı. Şirket, ayrıca etkinlik sırasında MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de tanıtmıştı.
MagSafe aksesuarlarının manyetik olarak iPhone'ların arka kısma tutturulması ve düşmemesi için Apple, iPhone 12 modellerinde daha fazla manyetik bileşene yer verdi.
Daha sonra bir açıklama yapan Apple; iPhone 12 modellerinin, yaydığı manyetik dalgalar nedeniyle kalp pili ve defibrilatör (ritmi bozulmuş bir kalbe normal ritmine geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren tıbbi cihaz) gibi muhtemel medikal ekipmanlardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.
TIBBİ CİHAZLARI ETKİLEYEN ÜRÜN LİSTESİ YENİLENDİ
Apple, iPhone modelleri de dahil olmak üzere, tıbbi cihazlara müdahale edebilecek elektronik cihazlarını listesini güncelledi.
Şirket, yeni iPhone serisine ek olarak AirPods, Apple Watch, HomePods, iPad ve Mac'te mıknatısların bulunduğunu ve bunların insan hayatını riske atabileceğini belirtiyor
TEHLİKELİ OLABİLECEK APPLE MODELLERİNİN LİSTESİ
Şirketin güncellediği "tehlikeli olabilecek" cihazların listesi ise şu şekilde:
- AirPods ve Şarj Kutusu
- AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu
- AirPods Pro ve Kablosuz Şarj Kutusu
- AirPods Max ve Smart Case
- Apple Watch
- Mıknatıslı Apple Watch kayışları
- Apple Watch manyetik şarj aksesuarları
- iPad
- iPad mini
- iPad Air
- iPad Pro
- iPad Smart Cover'lar ve Smart Folio'lar
- iPad Smart Keyboard ve Smart Keyboard Folio
- iPad İçin Magic Keyboard
- HomePod
- HomePod mini
- iPhone 12 modelleri
- MagSafe aksesuarları
- Mac mini
- Mac Pro
- MacBook Air
- MacBook Pro
- iMac
- Apple Pro Display XDR
- Beats Flex
- BeatsX
- Powerbeats Pro
- UrBeats3
Apple'a göre en önemli şey, şirketin ürünleri ile tıbbi cihaz arasında en az 15 ssntimetre mesafenin bulunması.
Söz konusu Apple ürünü ve tıbbi cihaz sahipleri, cihazları doğru şekilde kullandıkları takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmıyor.