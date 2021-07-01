Apple, tıbbi cihazlara müdahale edebilecek ürünlerinin listesini yeniledi

Apple, kendi ürettiği ve tıbbi cihazların çalışmasını etkileyebilecek elektronik aletlerin yenilenmiş listesini yayınladı.

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 12 modellerini görücüye çıkarmıştı. Şirket, ayrıca etkinlik sırasında MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de tanıtmıştı.

MagSafe aksesuarlarının manyetik olarak iPhone'ların arka kısma tutturulması ve düşmemesi için Apple, iPhone 12 modellerinde daha fazla manyetik bileşene yer verdi.

Daha sonra bir açıklama yapan Apple; iPhone 12 modellerinin, yaydığı manyetik dalgalar nedeniyle kalp pili ve defibrilatör (ritmi bozulmuş bir kalbe normal ritmine geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren tıbbi cihaz) gibi muhtemel medikal ekipmanlardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

TIBBİ CİHAZLARI ETKİLEYEN ÜRÜN LİSTESİ YENİLENDİ

Apple, iPhone modelleri de dahil olmak üzere, tıbbi cihazlara müdahale edebilecek elektronik cihazlarını listesini güncelledi.

Şirket, yeni iPhone serisine ek olarak AirPods, Apple Watch, HomePods, iPad ve Mac'te mıknatısların bulunduğunu ve bunların insan hayatını riske atabileceğini belirtiyor

TEHLİKELİ OLABİLECEK APPLE MODELLERİNİN LİSTESİ

Şirketin güncellediği "tehlikeli olabilecek" cihazların listesi ise şu şekilde:

AirPods ve Şarj Kutusu

AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu

AirPods Pro ve Kablosuz Şarj Kutusu

AirPods Max ve Smart Case

Apple Watch

Mıknatıslı Apple Watch kayışları

Apple Watch manyetik şarj aksesuarları

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

iPad Smart Cover'lar ve Smart Folio'lar

iPad Smart Keyboard ve Smart Keyboard Folio

iPad İçin Magic Keyboard

HomePod

HomePod mini

iPhone 12 modelleri

MagSafe aksesuarları

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats Flex

BeatsX

Powerbeats Pro

UrBeats3

Apple'a göre en önemli şey, şirketin ürünleri ile tıbbi cihaz arasında en az 15 ssntimetre mesafenin bulunması.

Söz konusu Apple ürünü ve tıbbi cihaz sahipleri, cihazları doğru şekilde kullandıkları takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmıyor.