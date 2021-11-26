Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte zamlı iPhone fiyatları

Geçtiğimiz günlerde sitesi ve mağazası üzerinden satışları kapatan Apple Türkiye, zamlı fiyatlarlar ile hizmet vermeye başladı. İşte zam kararı sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları...

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın resmi sitesinde, iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürününün satışı durdurulmuştu.

Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra, son olarak sepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaşmıştı.

Ülkemizde dolar kurunun sert yükselişi nedeniyle Apple'ın böyle bir karar aldığı ve ürünlere zam yaptıktan sonra yeniden satışa çıkaracağı belirtilmişti. Şirket, daha sonra faturalandırılmamış siparişleri de iptal etmeye başlamıştı.

Bütün bunlar kafalarda soru işaretleri oluştururken nedeni ortaya çıktı. Dolardaki artış Apple'a da yansıdı. Apple Türkiye satışlara yeniden başlarken, iPhone ürünlerine gelen zamlar da belli oldu. İşte zamlı iPhone fiyatları...

IPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zamdan önce 11.999 TL'ye satılan iPhone 13 128 GB modeli, 3 bin TL'lik zamla birlikte 14.999 TL'ye yükseldi.

iPhone 13 Pro fiyatı ise 4 bin TL'lik zamla birlikte 15.999 TL'den 19.999 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max 1 TB ise 28.999 TL'ye ulaştı.

ZAMLI IPHONE FİYATLARI

iPhone 13

iPhone 13 128 GB: 14.999 TL

iPhone 13 256 GB: 16.199 TL

iPhone 13 512 GB: 18.599 TL

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TL

iPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TL

iPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TL

iPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TL

iPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TL

iPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL

Fiyatı zamlanan iPhone'lar arasında daha eski modeller de yer aldı. Apple iPhone 11, 12 ve SE'nin fiyatlarına da zam yaptı. Resmi sitede yer alan bilgilere göre zamlı fiyatlar şu şekilde:

iPhone 12 mini (64 GB): 12 bin 999 TL

iPhone 12 mini (128 GB): 13 bin 599 TL

iPhone 12 mini (256 GB): 14 bin 799 TL

iPhone 12 (64 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 12 (128 GB): 14 bin 599 TL

iPhone 12 (256 GB): 15 bin 799 TL

iPhone 11 (64 GB): 10 bin 99 TL

iPhone 11 (128 GB): 11 bin 599 TL

iPhone SE (64 GB): 7 bin 499 TL

iPhone SE (128 GB): 8 bin 99 TL

ZAMLI iPAD FİYATLARI ZAMLI iPAD FİYATLARI

Zam kararı sonrası iPad'lerin fiyatları ise şöyle:

10.2 inç iPad (64 GB): 4 bin 799 TL

10.2 inç iPad (256 GB): 6 bin 899 TL

Yeni iPad mini (64 GB): 7 bin 199 TL

Yeni iPad mini (256 GB): 9 bin 299 TL

11 inç iPad Pro: 10 bin 799 TL

12.9 inç iPad Pro: 14 bin 999 TL

iPad Air (64 GB): 7 bin 999 TL

iPad Air (256 GB): 10 bin 99 TL

ZAMLI MACBOOK FİYATLARI

Apple'ın zam kararından nasibi alan ürünler arasında MacBook'lar da yer aldı. MacBook modellerinin zamlı fiyatları şu şekilde: