Apple Türkiye'de neden satışları durdurdu? Zammın eli kulağında...

Döviz kurlarındaki yükselişin akabinde Türkiye satışlarını durdurma kararı alan Apple, kullanıcıların gündeminde. Peki Apple neden satışları durdurdu, zam mı gelecek? İşte ayrıntılar...

Apple'ın resmi sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışları akşam saatlerinde durdu.

Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra son olaraksepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaştılar.

APPLE NEDEN SATIŞLARI DURDURDU?

Söz konusu uyarı iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 ile birlikte şirketin diğer AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerinde de kullanıcıların karşısına çıkabiliyor.

Bu durumun bir fiyat artışının habercisi olacağı iddia edilirken, Apple'dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DAHA PAHALIYA MAL OLDU

Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan dolar kurundaki hızlı yükseliş, Apple’ın iPhone fiyatlarında da bir ilkin yaşanmasına neden oldu.

Yurtdışından iPhone getirmek, Türkiye’deki resmi satış fiyatlarına göre yüzde 20 ile yüzde 35 arasında daha ucuza geliyordu.

13 liraya fırlayan dolar kurunun etkisiyle artık yurtdışı ürünler Türkiye’dekinden daha pahalı hale geldi.

Kur nedeniyle baskı yaşayan Apple’ın iPhone başta olmak üzere Türkiye’deki satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını da yakın zamanda yukarı yönlü olarak güncellemesi bekleniyor.