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    Apple, Türkiye’deki iPad fiyatlarına zam yaptı

    Yeni iPad modellerini tanıtan Apple, ülkemizde satışa sunduğu diğer modellerinin fiyatlarını da artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 13:43
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    Apple, Türkiye’deki iPad fiyatlarına zam yaptı

    Apple, dün akşam yeni iPad modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Ancak şirket, tanıtımdan sonra ülkemizdeki ürün fiyatlarına zam yaptı.

    10. nesil iPad, iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic ile gelirken 6. nesil iPad Pro ise son model MacBook Pro’larda yer alan M2 işlemciyle satışa sunulacak..

    iPad modellerine zam

    Ülkemize 10 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla gelen iPad Air, daha sonra yapılan zamla 12 bin 799 TL'ye yükselmişti. Yeni zamla birlikte, artık iPad Air'ın satış fiyatı 14 bin 999 TL olarak güncellendi.

    Türkiye'de 3 bin 899 TL'den satışa çıkan 9. nesil iPad ise yapılan zamla 7 bin 199 TL'ye yükseltilmişti. Yeni zamla ise ürünün fiyatı 8 bin 499 TL'ye çıktı.

    iPhone ve Mac modellerine zam yok

    Apple, iPhone ve Mac bilgisayarların fiyatlarında ise bir değişikliğe gitmedi. Öte yandan, iPad fiyatları yalnızca ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde zamlandı.

    ipad


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