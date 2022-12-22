Apple TV, Android telefonlara geliyor

Apple, Apple TV uygulamasını Android telefonlara ve tabletlere getirmek için çalışmalara başladı.

Geçen yıl Android TV'ler için Apple TV uygulamasını piyasaya süren Apple, şimdi de uygulamayı Android telefonlara ve tabletlere getirmek istiyor.

Şirketin Android uygulamasını dahili olarak test ettiği ve yakında Android kullanıcılarına ulaşabileceği iddia edildi.

Apple testlere başladı

Her ne kadar Apple resmi bir duyuru yapmamış olsa da güvenilir sızıntı kaynağı ShrimpApplePro, Android telefonlar için Apple TV uygulamasının şu anda beta testinde olduğunu söylüyor.

Ayrıca Apple'ın, Android için Apple Music uygulamasını güncelleyeceği de söyleniyor. Ancak güncellemenin ne gibi yenilikler getireceği şu an için bilinmiyor.

Yeni Apple TV uygulamasının Android cephesinde nasıl bir tasarıma sahip olacağı bilinmiyor. Bu nedenle, Apple TV‘nin Android cihazlarda ne gibi yenilikler sunacağı net değil.

Şu anda, kullanıcıların hizmete Android cihazlarında Chrome ve Firefox gibi web tarayıcıları aracılığıyla erişmeleri gerekiyor.

Android telefonlar için resmi bir Apple TV uygulaması, kullanıcıların akıllı telefonlarında Apple TV+ içeriğine erişmesini büyük ölçüde kolaylaştıracak.