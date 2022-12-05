Elon Musk, Apple'ın Twitter'a yeniden tam kapasite ile reklam vermeye başladığını duyurdu.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" diyen Musk, ardından Apple CEO'su Tim Cook'u ziyaret ederek aradaki buzları eritmişti.

Ayrıca ünlü milyarder, Apple'ın genel merkezini gezdirdiği için Apple CEO'su Tim Cook'a teşekkür etti.

Apple, Twitter'a yeniden reklam vermeye başladı

Elon Musk, Apple'ın Twitter'a yeniden tam kapasite ile reklam vermeye başladığını açıkladı.

Hafta sonu yaptığı paylaşımlarda Apple’ın Twitter’ın en büyük reklam vereni olduğunu söyleyen Musk, şirkete Twitter’a geri döndükleri için teşekkür etti.