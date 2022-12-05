Petrol
86.77
1.40%
Euro
19.692
0.32%
Dolar
18.6366
0.01%
Altın
1.077
0.00%
Borsa
4936
0.00%
Bitcoin
326.830
1.21%
BTXN Coin
5.48
0.92%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Apple, Twitter'a yeniden reklam vermeye başladı

    Elon Musk, Apple'ın Twitter'a yeniden tam kapasite ile reklam vermeye başladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, Twitter'a yeniden reklam vermeye başladı

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" diyen Musk, ardından Apple CEO'su Tim Cook'u ziyaret ederek aradaki buzları eritmişti.

    Ayrıca ünlü milyarder, Apple'ın genel merkezini gezdirdiği için Apple CEO'su Tim Cook'a teşekkür etti.

    Apple, Twitter'a yeniden reklam vermeye başladı

    Elon Musk, Apple'ın Twitter'a yeniden tam kapasite ile reklam vermeye başladığını açıkladı.

    Hafta sonu yaptığı paylaşımlarda Apple’ın Twitter’ın en büyük reklam vereni olduğunu söyleyen Musk, şirkete Twitter’a geri döndükleri için teşekkür etti.

    elon musk apple


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..
    Yaşam

    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..

    Aliou Cisse'nin aile trajedisi
    Dünya Kupası

    Aliou Cisse'nin aile trajedisi

    Görüş Bildir