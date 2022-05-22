Apple, üretimi Çin dışına kaydırmaya çalışıyor

Apple, Çin'deki koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülke dışında üretimi hızlandırmak için kolları sıvadı.

Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

Foxconn ve diğer üreticiler, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin'in sıkı tedbirler uygulamasından olumsuz etkileniyor.

Apple, üreitmi Çin dışına kaydırmak istiyor

Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgisi olan kişilere dayandırdığı habine göre Apple, bazı tedarikçilerine Çin dışındaki üretimi artırmak istediğini söyledi.

Rapora göre, halihazırda Apple 'ın üretim yerleri olan Hindistan ve Vietnam, şirket tarafından alternatif olarak listeye alınan ülkeler arasında yer alıyor.

Raporda, Apple'ın Çin'in katı koronavirüs karşıtı politikasını gerekçe göstererek böyle bir karar aldığı bilgisi yer aldı.

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak bilinen Foxconn, Apple ve Samsung gibi şirketlerin en önemli tedarikçisi konumunda.

Foxconn ve diğer üreticiler, yetkililerin koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Çin'in Shenzhen teknoloji merkezindeki operasyonlarını askıya almaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Foxconn, Çin'deki birçok fabrikasında üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı.