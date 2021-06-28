Apple, ürün sızıntısı yapan hesaplara karşı harekete geçti

Apple, piyasaya süreceği cihaz ve yazılımlarla ilgili önceden bilgi veren sızıntı hesaplardan şikayetçi olmaya başladı.

Akıllı telefonlarla veya ürün yazılımlarıyla ilgili araştırmalar yapan sızıntı kaynakları, birçok bilginin tanıtım tarihinden önce elimize ulaşmasını sağlıyor. Ancak son zamanlarda teknoloji şirketleri, sızıntı yapan hesaplardan oldukça rahatsız.

Çin'de Kang olarak bilinen güvenilir Apple sızıntı hesabı, sosyal medya Weibo'da Apple'dan bir e-posta aldığını açıkladı.

Apple tarafından kiralanan bir hukuk firmasından gelen e-postada, piyasaya sürülmemiş cihazlarla ilgili bilgilerin ifşa edilmemesi talep ediliyor.

KANG: SÖZLEŞMEMİZ YOK

Kang ise şirketle bir NDA (gizlilik sözleşmesi) imzalamadığını, geliştirilmekte olan cihazların fotoğraflarını yayınlamadığını ve faaliyetlerinden fayda sağlamadığını söylüyor.

Şimdiye kadar iPhone 12 serisi, HomePod mini, iPhone SE (2020), Watch SE, Watch Series 6, iPad (2020), iPad Air (2020), iPad Pro (2021) ve WWDC 2020'de sunulan yazılımlar hakkında doğru bilgiler sızdıran Kang, görünüşe göre artık Apple tarafından yoğun baskı altında.

Öte yandan, yaptığı sızıntılarla zaman zaman haberlerimize konu olan Ben Gesgin ve Duan Rui gibi isimler de Apple'dan uyarı mektubu aldığını söylüyor.

Geçtiğimiz yıllarda sızdırılan iPhone tasarımları nedeniyle, orijinal telefonlardan çok daha önce sahte ürünleri satışa çıkmıştı. Bu da Apple'ın aslında bu siteminde haklı olduğunu gösteriyor.