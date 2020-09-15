Apple, üstün özelliklerle donattığı yeni iPad Air modelini tanıttı: İşte iPad Air özellikleri ve fiyatı

Apple, düzenlediği etkinlikte iPad Pro'ya oldukça benzeyen yeni iPad Air modelini tanıttı. İşte iPad Air hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...

Apple, düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE modelleriyle birlikte yeni iPad Air modelini de resmen tanıttı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPad Air modelindeki kalın çerçeveler, yeni iPad Air ile birlikte oldukça inceldi. İşte Apple iPad Air hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar:

iPAD AIR ÖZELLİKLERİ

Apple, True Tone desteği ve yansıma önleyici kaplama ile tamamen lamine edilmiş bu yeni iPad Air'da daha büyük bir 10.9 inç Liquid Retina ekran (2360 x 1640) kullanıyor.

Apple, daha sade bir ekran için Touch ID parmak izi sensörünü üstteki güç düğmesine taşıdı. Bu da yeni iPad Air'in, güç düğmesinde parmak izi sensörü olan ilk iPad modeli olduğu anlamına geliyor.

Apple, yeni iPad Air modeline güç sağlayan yongalarda bazı önemli değişikliklere gitti. Yeni modelde, 5nm üretim mimarisine sahip 6 çekirdekli A14 işlemci kullanan Apple, bir önceki iPad modeline göre yüzde 40 performans artışı vadediyor.

Apple, iPad Pro'ya çok benzeyen iPad Air'da de USB-C girişine geçiyor ve yeni tablet 22W hızlı şarjı destekliyor. İsteğe bağlı olarak LTE sürümünü de alabilecek kullanıcılar, yüzde 60 daha hızlı LTE bağlantısı kullanabilecek.

Apple, kamera tarafında iPad Pro'da bulunan 12 megapiksel arka kamerayı iPad Air modeline de yerleştirmiş. Tabletin ön tarafında ise 7 megapiksellik kamera karşımıza çıkıyor.

Yeni iPad Air, tablete manyetik olarak takılan Apple Pencil'ı da destekleyecek. Bu kalemin fiyatı ise 129 dolar olarak açıklanmış durumda. Apple'ın 299 dolarlık Magic Keyboard klavyesi de tablete eklenebilecek bir diğer aksesuar arasında.

Apple, yeni iPad Air'in önümüzdeki ay beş renkte satışa sunulacağını söyledi. Bu renkler; gümüş, uzay grisi, pembe altın, yeşil ve gök mavisi olarak karşımıza çıkacak.

iPAD AIR TÜRKİYE FİYATI

iPad Air'ın 64 GB'lık depolama sürümü yurt dışında 599 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu seçeneğin ülkemizdeki satış fiyatı ise 5 bin 799 TL olarak açıklandı.

256GB depolama sürümüne sahip iPad Air'ın ülkemizdeki fiyatı ise 7 bin 199 TL olacak.