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    Apple ve Amazon'un iPhone fiyatlarını yükseltmek için iş birliği yaptığı iddia ediliyor

    iPhone fiyatlarını yükseltmek için iş birliği yaptığı gerekçesiyle Apple ve Amazon'a dava açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:50
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    Apple ve Amazon'un iPhone fiyatlarını yükseltmek için iş birliği yaptığı iddia ediliyor

    Apple ve Amazon'un, iPhone fiyatlarını yükseltmek için ortak hareket ettiği söyleniyor.

    Çarşamba günü bir antitröst davasında Amazon'un, yeni iPhone ve iPad ürünlerini satan üçüncü taraf satıcıları platformdan kaldırdığı ve sadece Apple'ın resmi mağazasının satış yapmasına izin verdiği belirtildi.

    Apple, 2018 yılında Amazon'la anlaşmaya vararak iPhone ve iPad modellerini satmaya başladı. Bu ortaklık öncesinde Apple ürünlerini sadece üçüncü taraf tedarikçiler satabiliyordu.

    Davaya göre, Amazon'daki 600 iPhone ve iPad satıcısının 593 tanesi kapatıldı ve böylece sadece Apple'ın kendisi satış yapmaya başladı.

    apple amazon

    Anlaşarak fiyatları yükselttiler

    Davaya göre Apple, Amazon'la anlaşarak tek satıcı konumuna geldi ve iPhone fiyatlarını yükseltti. Böylece Amazon'dan alışveriş yapanlar, Apple'ın yüksek fiyatlı ürünlerini almak zorunda kaldı.

    Avukatlar, dava sonucunda müşterilerden alınan fazla ücretlerin tazminat olarak geri ödenmesini istiyor. Apple ve Amazon'dan konuyla ilgili şimdilik bir açıklama yapılmadı.


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