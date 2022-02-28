Apple ve Google, Rusya'daki hizmetlerini durduruyor

Rusya merkez bankası, yaptırıma maruz kalan Rus banka müşterilerinin Apple ve Google Pay ödeme yöntemlerini kullanamayacağını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, cuma günü Apple baş patronu Tim Cook'u ürünlerinin arzını kesmeye ve Rusya'daki App Store'a erişimi engellemeye çağırdı.

Aynı zamanda Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı olan Mykhailo Fedorov, Apple CEO'suna bir mektup göndererek, "Rusya'daki Apple hizmetlerinin ve ürünlerinin durdurulmasını ve şirket ürünlerinin Rusya'ya gönderilmemesini" istemişti.

ÇAĞRI SONUÇ VERDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle, Apple ve Google da ödeme hizmetlerini kısıtlama kararı aldı.

Rusya merkez bankası, yaptırıma maruz kalan Rus banka müşterilerinin Apple ve Google Pay ödeme yöntemlerini kullanamayacağını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası, her iki platformun da ABD merkezli olması nedeniyle bankalar tarafından verilen kartların artık Apple Pay veya Google Pay ile çalışmadığını belirtiyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu durumdan etkilenen bankaların VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank ve Otkritie olduğu bilgisi paylaşıldı.

TIM COOK: ENDİŞE DUYUYORUM

Geçtiğimiz perşembe günü Twitter hesabından paylaşım yapan Tim Cook, "Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyuyorum. Ekiplerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yerel insani yardım çabalarını destekleyeceğiz." demişti.