Apple ve HP'den katlanabilir dizüstü bilgisayar hamlesi

HP ve Apple, katlanabilir dizüstü bilgisayar panelleri için LG ile görüşüyor.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonları son zamanlarda çok sık görmeye başladık.

Şimdilerde bu teknoloji akımına dizüstü bilgisayar modelleri de katılacak. Bazı markalar, katlanabilir laptop modelleri için görüşme halinde.

Geçen yıl Lenovo Yoga X1 Fold için 13.3 inçlik katlanabilir ekran geliştiren ve oldukça başarılı satışlara imza atan LG, şu anda katlanabilir laptop panellerinde önde görünüyor.

APPLE VE HP, LG İLE GÖRÜŞÜYOR

LG ve Apple’ın özel bir katlanabilir ekran üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca Apple'ın, bu ekranları katlanabilir iPhone'larda da kullanacağı belirtiliyor.

Şimdilik deneme amaçlı üretilen prototip, eğer işler yolunda giderse en erken 2025 yılında hazır olacak.

Katlanabilir MacBook modelleri ise muhtemelen katlanabilir iPhone'lardan birkaç yıl sonra karşımıza çıkacak.

Dizüstü bilgisayar üreticisi HP de katlanabilir paneller için LG ile görüşen şirketler arasında yer alıyor. Üretici, ilk katlanabilir laptop prototipini yıl sonuna doğru tanıtmaya hazırlanıyor.



