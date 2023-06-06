Apple Vision Pro'nun tahmini Türkiye fiyatı Apple, WWDC23 etkinliğinde devrim yaratacak sanal gerçeklik gözlüğünün tanıtımını yaptı. Ancak gözlüğün ülkemizdeki fiyatı cepleri yakacak.

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, dün başlayan WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Apple Vision Pro fiyatı

Apple Vision Pro'nun resmi ABD fiyatı 3 bin 499 dolar olarak açıklandı. Apple Vision Pro, ABD'de 2024'ün ilk aylarında raflardaki yerini alacak ve daha sonra diğer ülkelere gelecek.

Apple Vision Pro tahmini Türkiye fiyatı

Şu anki dolar kuruna göre, Apple Vision Pro'nun ülkemizdeki vergisiz fiyatı yaklaşık 75 bin TL olacak.

Ancak Vision Pro Türkiye fiyatı için hesaplanması gereken bazı vergi oranları bulunuyor.

Türk vergi sisteminde sanal gerçeklik gözlükleri ve artırılmış gerçeklik gözlükleri birden fazla vergi dilimine girebiliyor.

Oculus Meta Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğüne uygulanan vergi tarifesi, Apple Vision Pro için de uygulanırsa, karşımıza aşağıdaki gibi bir fiyat tablosu çıkıyor:

Gümrük fiyatı: 75.100 TL

Gümrük vergisi (%20): 15.020 TL

TRT Bandrolü (%12): 10.814 TL

ÖTV (%20): 20.816 TL

KDV (%18): 21.801 TL

Apple Vision Pro Türkiye satış fiyatı: 142.921 TL