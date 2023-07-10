Apple, Vision Pro'yu randevu ile satacak Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu satın almak için randevu gerekeceği belirtildi.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Apple randevu ile satacak

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu satın almak için randevu gerekeceği belirtildi. Ayrıca, potansiyel alıcılardan gözlük reçetelerini vermeleri isteneceği aktarıldı.

Vision Pro'nun, ilk başta New York ve Los Angeles gibi büyük ABD pazarlarında satışa sunulacağı, 2024'ün sonunda İngiltere ile Kanada'dan başlayarak diğer ülkelere ve kısa süre sonra tüm Avrupa ve Asya pazarında satışa çıkacağı belirtildi.