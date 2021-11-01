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    Apple, VR gözlük setini gelecek yıl satışa çıkaracak

    Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlük setini gelecek yıl satışa sunmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 14:00
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    Apple, VR gözlük setini gelecek yıl satışa çıkaracak

    Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı, ilk defa 2018 yılında yayınlanan raporlarda karşımıza çıkmıştı.

    Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Apple'ın attığı adımlar, bu teknolojiye olan ilgisini bir kez daha gösteriyor.

    Şirket, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR gözlük seti.

    Şu anda piyasada her bütçeye uygun sanal gerçeklik gözlük setleri var. Ancak Apple, daha gelişmiş teknolojiler kullanarak çıtayı bir üst seviyeye çıkarmak istiyor.

    GELECEK YIL SATIŞA ÇIKABİLİR

    Apple'ın sanal gerçeklik gözlük seti ile ilgli şimdilik pek fazla bilgi yok. Ancak sızdırılan bilgiler, gözlük setinin 2022 yılında karşımıza çıkacağını gösteriyor.

    APPLE VR

    TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg editörü Mark Gurman da gözlük setinin gelecek yıl satışa çıkacağını söylüyor.

    YİNE PAHALI OLACAK

    Şu anda piyasada ucuz VR gözlük setleri olsa da söz konusu Apple olunca işler biraz değişiyor. Analistler, Apple'ın VR setini fiyatının 2 bin doları aşabileceğini söylüyor.

    Apple'ın ilk başlığı, hem artırılmış gerçeklik hem de sanal gerçeklik deneyimi sunacak. Cihaz gelişmiş birçok sensör, 8K çözünürlüğünde ekranlar ve süper güçlü işlemcisiyle yüksek kaliteli sanal gerçeklik oyunlarının oynanmasına olanak sağlayacak.

    Apple, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ABD merkezli teknoloji şirketi Spaces'i satın almıştı. Spaces'i bünyesine katan Apple'ın bu platformu, AR/VR odaklı projelerine entegre etmesi bekleniyor.

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