Apple Watch e-SIM modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

Apple Türkiye, uzun süren bekleyişin ardından e-SIM destekli Apple Watch modellerini Türkiye'ye getirdi.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

Öte yandan şirket, mevcut saatlerine yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Apple, uzun süren bekleyişin ardından Türkiye'de e-SIM destekli Apple Watch satışlarına başladı.

e-SIM destekli Apple Watch fiyatları

E-sim özelliğine sahip saatlerin fiyatları ise iPhone fiyatlarıyla yarışır seviyede. E-sim destekli modeller henüz stoklara girmese de resmi fiyatlları dudak uçuklattı.

Apple’ın akıllı saat portföyünün en yeni ve en güçlü üyesi olan Apple Watch Series 7’nin e-SIM destekli 41mm versiyonu, 13 bin 399 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

45 mm. kasa ve e-SIM desteğini bir arada isteyenlerin ise 13 bin 899 TL ödemesi gerekecek.



Apple Watch Series SE GPS + Cellular 40mm: 9 bin 299 TL

Apple Watch Series SE GPS + Cellular 44mm: 9 bin 799 TL

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 40mm: 13 bin 399 TL

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 44mm: 13 bin 899 TL

e-SIM nedir

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldıran bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

Hücresel bağlantıyı saate getiren e-SIM sayesinde Apple Watch modelleri adeta birer telefona dönüşüyor.

Kullanıcılar telefonları yanında olmasa bile saat üzerinden şebekeye bağlanıp arama yapma ve mesaj gönderme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

