Apple Watch 'her zaman açık' özelliği nasıl kullanılır

Apple Watch 'her zaman açık' özelliği nasıl kullanılır

Apple Watch Series 5 modellerinde 'her zaman açık (always on) özelliğinin, nasıl kullanılacağını anlattık.

Apple Watch Series 5 modellerinde bulunan 'her zaman açık ekran' özelliği sayesinde, kadranınızda saati veya diğer bilgileri görmek için bileğinizi kaldırmanıza ya da ekrana dokunmanıza gerek kalmıyor. Çünkü kendini sürekli uyku modu almayıp devamlı açık kalıyor.

'Her Zaman Açık' özelliği Apple Watch Series 5'te otomatik olarak etkin biçimde geliyor. Saatinizin bu özelliği açıksa, saat kadranı her zaman görünür durumda kalıyor. Ancak bu durum, pilinizin daha hızlı tükenmesine neden oluyor.

Aşağıdaki adımları uygulayarak 'her zaman açık' özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1- Apple Watch'da ana ekranı görmek üzere, ana ekran tuşuna (Digital Crown) basın, ardından Ayarlar simgesine dokunun.

2- Ekran ve Parlaklık'a dokunun. Özelliği açmak veya kapatmak için Her Zaman Açık'a dokunun. Ayrıca takvim etkinlikleri, mesajlar ve kalp atış hızı gibi bilgilerin, bileğiniz aşağıdayken gizli kalmasını istiyorsanız Hassas Komplikasyonları Gizle'yi aktif duruma getirebilirsiniz.

HER ZAMAN AÇIK ÖZELLİĞİ AKTİF İSE NELER OLUR

Her zaman açık özelliği, saat kadranının sürekli ekranda belirmesini sağlar ve ekran uyku moduna geçmez. Bu da batarya ömrünüzün düşmesine neden olur.

Bileğiniz aşağıdayken, saat kadranındaki saat bilgisi ve komplikasyonlar dakikada bir kez güncellenir. Bilgiler ise aşağıdaki şekilde görünür:

Kronometre ve Sayaç gibi saat komplikasyonlarının bilgileri dakikada bir kez ekranda gösterilir.

Pusula ve Gürültü gibi, canlı verileri gösteren komplikasyonlar etkin değildir.

Takvim, Hava Durumu ve üçüncü taraf uygulamalar gibi diğer komplikasyonlar dakikada bir kez veya gerektiğinde yenilenir.

Özellik açıksa, pil ömrünü korumak amacıyla bileğiniz aşağıdayken veya elinizle ekranın üzerini kısaca kapattığınızda ekran soluklaşır. Bileğinizi kaldırdığınızda veya ekrana dokunduğunuzda ekran yeniden tam parlaklık düzeyine gelir ve saat ekranı etkinleşir.

Ekranınız, solukken yanlışlıkla giriş yapılmasını önlemek için kaydırma hareketlerini devre dışı bırakır. Saatinizle etkileşim kurmak için öncelikle şu hızlı yöntemlerden birini kullanarak soluk ekranı yeniden uyandırmanız gerekiyor:

Bileğinizi kaldırma

Ekrana dokunma

Digital Crown'a basma

Yan düğmeye basma

Ardından saat ekranıyla etkileşim kurabilir ve menüler arasında geçiş yapabilirsiniz.