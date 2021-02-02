Apple Watch ile iPhone'ların kilidi açılabilecek

Apple, iOS 14.5 sürümü ile birlikte Apple Watch üzerinden iPhone'ların kilidinin açılmasına izin verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle artık maskeler, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu durum, Face ID özellikli iPhone'larda kilit açmayı oldukça zorlaştırıyor.

Face ID kullanan iPhone sahipleri, telefonun kilidini açabilmek için kısa süre de olsa maskelerini indirmek zorunda kalıyor.

APPLE WATCH İLE KİLİT AÇMA DEVRİ

Çok kısa bir süre önce iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 beta güncellemelerini yayınlayan Apple, yeni sürümle birlikte maske sorununu tamamen çözmek istiyor. Şirket, yeni güncelleme ile birlikte Apple Watch ile iPhone’un kilidini açmaya olanak tanıyan bir özellik kullanıma sundu.

Apple Watch ve iPhone kullanıcıları, bu özellik sayesinde maskelerini çıkarmaya gerek kalmadan, saat üzerinden iPhone kilidini açabilecek.





Apple Watch ile iPhone'unuzun kilidini açabilmek için iOS 14.5 ve watchOS 7.5 işletim sistemi sürümlerine sahip olmanız şart.

Daha sonra ise iPhone’unuzda Face ID ve Parola ayarlarında Apple Watch ile iPhone’un Kilidini Aç özelliğini aktif etmeniz gerekiyor.

Söz konusu özellik, yalnızca telefonun kilidini açmanıza olanak tanıyor. Apple Pay ve App Store gibi ödeme yapılması için Face ID gereken işlemlerde bu özellik kullanılamıyor.



