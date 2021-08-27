Apple Watch kullananların sayısı 100 milyona ulaştı

Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre, tüm dünyada Apple Watch kullananların sayısı 100 milyonu aştı.

Oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında kullanıcılara katkı sağlıyor.

Apple'ın piyasaya çıkardığı Apple Watch modelleri ise en çok tercih edilen akıllı saatler arasında yer alıyor.

100 MİLYON KULLANICIYI AŞTI

Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre Apple, akıllı saat rekabetinde rakiplerinden oldukça önde.

Özellikle Apple Watch 6, Apple Watch SE ve Apple Watch 3 ile oldukça iyi satış rakamlarına ulaşan ABD'li şirket, bu yıl toplamda 100 milyon kullanıcı sayısını aştı.

Yıllar içinde ivmesini yükselten Apple Watch modelleri, 2016 yılında 18 milyon, 2017 yılında 32 milyon, 2018 yılında 50 milyon ve 2019 yılında 72 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

HEDEF 1 MİLYAR

Apple'ın yeni hedefi ise Appl Watch modellerinin 1 milyar kullanıcıya ulaşması. Bu rakama ulaşmak şimdilik epey zor görünse de marka, bu hedef doğrultusunda farklı özellikleri ve tasarımları saatlerine getirmeyi planlıyor. Ayrıca ABD'li şirket, 2022 yılında akıllı saat satışlarının Mac'i geçmesini bekliyor.

AKILLI SAAT PAZARINDA SON DURUM

Bu yılın ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında bir büyüme yaşayan akıllı saat sektörü, pandeminin etkilerinden hızlı bir şekilde kurtuldu.

En çok satan akıllı saatler listesinin ilk üç sırasında Apple Watch modelleri yer alırken, geçtiğimiz seneye göre satış rakamlarında yüzde 43'lük bir artış yaşayan Samsung, Apple'ı takip ediyor.