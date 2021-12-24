Apple Watch kullanıcıları, son güncellemeden sonra şarj sorunu yaşıyor

Apple'ın 13 Aralık'ta yayınladığı watchOS 8.3 güncellemesinden sonra bazı kullanıcılar, şarj sorunu yaşadıklarını rapor etti.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Ancak son zamanlarda Apple Watch modellerinde yaşanan bazı sorunlar, ABD'li şirketi oldukça zor durumda bırakıyor.

SON GÜNCELLEMEDE ŞARJ SORUNU VAR

Apple Watch Series 7 ve 6 kullanıcıları, cihazlarını 13 Aralık'ta kullanıma sunulan watchOS 8.3 sürümüne güncelledikten sonra, şarj sorunu yaşamaya başladıklarını söylüyor.

Birçok platformda dile getirilen şikayetlerin ortak noktası ise üçüncü taraf şarj cihazı kullanımı.

Kullanıcılar, akıllı saatin yalnızca yüzde 2 oranında şarj olduğu ve ardından şarj işleminin durduğunu rapor ediyor.

Geçtiğimiz aylarda watchOS 8.1.1 sürümünde de şarj ile ilgili bir sorun yaşanmış ve ardından Apple, güncellemeyle sorunu gidermişti.

Bu nedenle şarj sorunu yaşayan kullanıcıların, bir sonraki güncellemeyi beklemekten başka çaresi yok.