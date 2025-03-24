Apple Watch modellerine kamera desteği geliyorr

Haber Merkezi

Apple, akıllı saat pazarında yeni bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in güvenilir kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Apple Watch Serisi ve Ultra modellerine kamera eklenmesi planlanıyor.

GÖRSEL ZEKA İLE BİLEĞİNİZDE YENİ BİR DÖNEM

Apple'ın kameraları akıllı saatlere entegre etme planı, görsel zekâ teknolojisiyle yakından ilişkili.

Görsel zeka, kullanıcının dış dünyayla etkileşimini artıracak ve bilgi alma yöntemlerini zenginleştirecek. Apple, bu teknoloji sayesinde kullanıcıların çevrelerini daha iyi anlamalarını ve bilgiye daha hızlı erişmelerini sağlamayı hedefliyor.

KAMERA ENTEGRASYONU NASIL OLACAK

Raporlara göre, Apple Watch Serisi modellerinde kamera ekranın içine yerleştirilecek. Apple Watch Ultra modellerinde ise kamera, tepe ve düğmenin yanında yan tarafta konumlandırılacak.

Bu farklı konumlandırmalar, kullanıcıların farklı kullanım senaryolarına uygun olarak kameralarını kullanmalarını sağlayacak.

APPLE WATCH'TA DİĞER GELİŞMELER

Apple Watch'ta kamera ve görsel zeka özelliklerinin yanı sıra kan basıncı izleme gibi sağlık özellikleri de geliştiriliyor.

Ancak, bazı teknik sorunlar nedeniyle bu özelliğin lansmanı ertelenebilir. Ayrıca, yeni uygun fiyatlı SE modeli için geliştirilen plastik kasanın tasarımında da bazı değişiklikler yapılması planlanıyor.

KAMERA ENTEGRASYONU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

Güvenilir kaynaklara göre, Apple Watch Serisi ve Ultra modellerine kamera entegrasyonu 2027 yılına kadar gerçekleşebilir.

Apple, bu süreçte kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak teknolojiyi geliştirmeye devam edecek.