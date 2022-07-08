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    Apple Watch modellerinin parmak izi patenti ortaya çıktı

    Apple’ın yeni patenti, Apple Watch modellerinin parmak izi sensörüyle gelebileceğini gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 10:16
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    Apple Watch modellerinin parmak izi patenti ortaya çıktı

    Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

    Üst seviye akıllı saat pazarında lider olan Apple, bu kez parmak izi sensörüne sahip modeller geliştirmek istiyor.

    Yeni patent ortaya çıktı

    Patently Apple tarafından keşfedilen yeni patent, Apple’ın yeni akıllı saat konseptini gözler önüne seriyor.

    Apple’ın yeni patenti, cihazın yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi sensörünü gösteriyor. Bildiğiniz gibi yeni iPad Air ve iPad mini modelleri, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile geliyor.

    Görünüşe göre Apple, gelecek Apple Watch modellerinde de benzer bir tasarımı benimseyebilir.

    apple

    Apple, bunu değiştirmek istiyor. Apple’ın akıllı saatlerine parmak izi sensörü yerleştirmesi büyük ihtimalle diğer akıllı saat üreticilerini de harekete geçirecek.

    Ancak bu yeniliğin, eylül ayında tanıtılacak Apple Watch Series 8 modellerinde olması beklenmiyor.

    Muhtemelen şirket, parmak izi sensörüne sahip ilk Apple Watch modellerini 2024 yılında piyasaya sürecek.


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