Apple Watch SE ve Series 3 fiyatları zamlandı

Apple Watch Series 7 modelini satışa sunan Apple, Watch SE ve Series 3 modellerinin fiyatlarını artırdı.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

8 Ekim tarihinden itibaren ön satışa açılan yeni nesil Apple Watch 7, 15 Ekim'den itibaren teslim edilmeye başlanacak.

ESKİ MODELLERE ZAM GELDİ

Donanımhaber'de yer alan habere göre, Apple’ın online mağazasında Watch SE 40 mm versiyonu 2 bin 699 TL’den 3 bin 099 TL’ye, 44 mm versiyonu ise 2 bin 949 TL’den 3 bin 399 TL’ye yükseldi.

Apple Watch Series 3 modeli de zamdan nasibini aldı. Saatin 38 mm versiyonu 1899 TL’den 2 bin 199 TL’ye, 42 mm versiyonu 2 bin 149 TL’den 2 bin 499 TL’ye yükseldi.

APPLE WATCH SERIES 7 TÜRKİYE FİYATI

Yurt dışında 399 dolardan satışa sunulan Apple Watch Series 7'nin Türkiye fiyatı ise 4 bin 399 TL olarak açıklanmıştı.