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    Apple, Watch Series 3 desteğini sonlandırıyor

    Apple, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak sunmaya devam ettiği Apple Watch Series 3 modeline olan desteği sonlandırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 12:45
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    Apple, Watch Series 3 desteğini sonlandırıyor

    Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

    Watch Series 8 için çalışmalarını sürdüren Apple, 2020 yılında ise uygun fiyatlı Watch SE modeliyle karşımıza çıkmıştı.

    Üst segment Apple Watch modellerine daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak tercih edilen Watch Series 3, yerini Watch SE modeline bırakıyor. Bu nedenle Apple, Watch Series 3 modeline olan desteği sonlandırıyor.

    2017 yılında piyasaya sürülen Apple Watch Series 3, günümüze kadar  uygun fiyatlı bir alternatif olarak her zaman popüler oldu. Ancak Apple, artık ilginin Watch SE modeline kaymasını istiyor.

    Yeni yazılım desteği almayacak

    Apple'ın WWDC 2022 etkinliğinde tanıttığı watchOS 9 güncellemesi, Watch Series 3 modeline gelmeyecek. Bu nedenle yeni güncellemeyle gelen birçok özellik, saatte kullanılamayacak.

    APPLE WATCH SERIES 3

    Üç yeni Apple Watch yolda

    Apple, 2022'de Apple Watch Series 8, ikinci nesil Apple Watch SE ve ekstrem spor meraklıları için tasarlanmış zorlu koşullara dayanıklı bir Apple Watch olmak üzere üç yeni akıllı saat piyasaya sürecek. Bu nedenle 2022 yılı, Apple Watch için en önemli yıl olarak kayıtlara geçecek.

    Bu yıl piyasaya sürülecek yeni akıllı saatlerde, vücut ısısı ölçümü dışında herhangi önemli bir sağlık sensörüne yer verilmesi beklenmiyor.

    Daha hızlı işlemci ve aktivite takibine yönelik büyük güncellemeler alması beklenen yeni modeller, tüketicilere farklı seçenekler sunmak için geliştiriliyor.


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