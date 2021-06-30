Apple Watch Series 7, daha büyük batarya ile gelecek

Apple Watch Series 7, daha büyük batarya ile gelecek

Apple Watch Series 7 ile birlikte, 18 saat ortalama kullanım süresini artırmak isteyen Apple, kasayı büyüterek daha yüksek kapasiteli bataryalar tercih edecek.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor. Ancak, birkaç model haricinde bu saatlerin batarya performansı ne yazık ki tatmin edici değil.

Apple, üzerinde çalıştığı yeni akıllı saat modeli Apple Watch Series 7 ile batarya sorununu ortadan kaldırmak istiyor.

Gelen bilgilere göre ABD'li şirket, saatteki yeni sensörlere odaklanmak yerine, kullanım süresini artırmayı hedefliyor.

Örneğin daha önce gelen iddialar, Apple'ın yeni akıllı saatlerinde kan şekeri ölçme özelliğinin olacağını gösteriyordu. Ancak analistler, bu sensörün yeni saatlerde olmayacağını söylüyor.





KASA VE BATARYA BÜYÜYECEK

Apple, 18 saatlik kullanım süresini artırmak için yeni modellerde daha yüksek kapasiteli bataryalar tercih edecek.

Şirketin yeni işlemcilere geçmesi ile birlikte kasada açılacak boş alan, bataryalar için kullanılacak. Aynı zamanda, kasanın da biraz büyüyeceği belirtiliyor.

Apple’ın, ayrıca tasarım tarafında da keskin hatlara geçiş yaparak eski müşterileri hedefleyeceği de gelen bilgiler arasında.

EYLÜLDE TANITILACAK

Apple Watch Series 7 modellerinin, önümüzdeki eylül ayında iPhone 13 serisiyle birlikte tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.

Apple Watch Series 7 modelleri ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.