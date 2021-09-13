Apple Watch Series 8 ateş ölçümü yapabilecek

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği Apple Watch serisinin ateş ölçümü yapabileceğini iddia etti.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, 14 Eylül'de yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkacak.

Henüz yeni modeller tanıtılmadan, gelecek yıl satışa çıkacak Apple Watch Series 8 ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Apple ile ilgili güvenilir sızıntılarıyla bilinen Çinli analist Ming-Chi Kuo, şirketin bir sonraki akıllı saati ile ilgili önemli detaylar paylaştı.

VÜCUT ISISINI ÖLÇEBİLECEK

Kuo'ya göre Apple Watch Series 8, yeni sağlık izleme özelliklerine sahip olacak. Deneyimli analist, akıllı saatin vücut ısısı sensörü içereceğini tahmin ettiğini söyledi.

Özellikle koronavirüs salgınının etkili olduğu son yıllarda ateş ölçümünün önemli hale gelmesi, görünüşe göre Apple'ın böyle bir karar almasını sağladı.

Yine de tüm bu söylentiler, ateş ölçüm özelliğinin Apple Watch Series 8 ile karşımıza çıkacağının bir kanıtı değil.

Geçtiğimiz aylarda, Apple Watch Series 7 modellerinde kan şekeri ölçüm özelliği olacağı söylentileri ortaya atılmış, ancak daha sonra Apple'ın böyle bir adım atmayacağı belirtilmişti.

Apple Watch Series 7 ile ilgili tüm bilgiler, 14 Eylül'deki tanıtım etkinliğinde belli olacak.