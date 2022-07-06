Apple Watch Series 8 daha büyük ekranla geliyor

Apple Watch Series 8, 47 mm'lik daha büyük ekranla satışa çıkabilir. İşte Apple'ın yeni akıllı saati hakkında tüm detaylar...

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

Henüz yeni modeller tanıtılmadan, bu yıl satışa çıkacak Apple Watch Series 8 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Apple Watch Series 8 ekranı büyüyor

Apple Watch’ın ilk üç nesli 38 mm ve 42 mm kasa boyutlarıyla satışa çıkmıştı. Series 6 ise 40 mm ve 44 mm boyutuyla tanıtılmıştı.

Apple Watch Series 7’de ise kasa boyutunu biraz daha genişleterek 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı seçenekle karşımıza çıktı.

Gelen bilgilere göre Apple Watch Series 8, bu iki boyutlu sistemi daha büyük bir üçüncü boyutla değiştirebilir.

Şu anda sızdırılan detay, yeni Apple Watch’ın ekranının 1.99 inç olacağı yönünde. Bu sayede saatin kasa boyutu da 47 mm'ye kadar çıkacak.

Mevcut en yeni Apple Watch modeli Series 7’nin ekranına kıyasla 0.09 inçlik bir artışla gelmesi beklenen Watch Series 8, bu sayede daha büyük ekran isteyen tüketicileri hedefleyecek.

Apple Watch Series 7 ile köşeli tasarıma geçmesi beklenen, ancak yalnızca ekrandaki çerçeveleri incelten Apple'ın, Watch Series 8 modeliyle birlikte yeni tasarıma geçmesi artık neredeyse kesin.

Öte yandan, Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellere daha fazla özellik eklemek için çalışıyor.







