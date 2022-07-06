Petrol
105.16
2.33%
Euro
17.6821
1.23%
Dolar
17.2205
1.46%
Altın
977.81
1.56%
Borsa
2394
0.00%
Bitcoin
347.628
2.14%
BTXN Coin
6.69
0.29%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Apple Watch Series 8 daha büyük ekranla geliyor

    Apple Watch Series 8, 47 mm'lik daha büyük ekranla satışa çıkabilir. İşte Apple'ın yeni akıllı saati hakkında tüm detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple Watch Series 8 daha büyük ekranla geliyor

    Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

    Henüz yeni modeller tanıtılmadan, bu yıl satışa çıkacak Apple Watch Series 8 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

    Apple Watch Series 8 ekranı büyüyor

    Apple Watch’ın ilk üç nesli 38 mm ve 42 mm kasa boyutlarıyla satışa çıkmıştı. Series 6 ise 40 mm ve 44 mm boyutuyla tanıtılmıştı.

    Apple Watch Series 7’de ise kasa boyutunu biraz daha genişleterek 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı seçenekle karşımıza çıktı.

    Gelen bilgilere göre Apple Watch Series 8, bu iki boyutlu sistemi daha büyük bir üçüncü boyutla değiştirebilir.

    Şu anda sızdırılan detay, yeni Apple Watch’ın ekranının 1.99 inç olacağı yönünde. Bu sayede saatin kasa boyutu da 47 mm'ye kadar çıkacak.

    apple watch series 8

    Mevcut en yeni Apple Watch modeli Series 7’nin ekranına kıyasla 0.09 inçlik bir artışla gelmesi beklenen Watch Series 8, bu sayede daha büyük ekran isteyen tüketicileri hedefleyecek.

    Apple Watch Series 7 ile köşeli tasarıma geçmesi beklenen, ancak yalnızca ekrandaki çerçeveleri incelten Apple'ın, Watch Series 8 modeliyle birlikte yeni tasarıma geçmesi artık neredeyse kesin.

    Öte yandan, Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellere daha fazla özellik eklemek için çalışıyor.

    apple watch

    apple watch series 8


    İlginizi Çekebilir

    Faruk K canlı yayında Caroline Yılmaz'a evlilik teklifi etti
    Magazin

    Faruk K canlı yayında Caroline Yılmaz'a evlilik teklifi etti

    Kilo vermenin lezzetli ve hızlı yolu! Çikolata diyeti nasıl yapılır?
    Sağlık

    Kilo vermenin lezzetli ve hızlı yolu! Çikolata diyeti nasıl yapılır?

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir