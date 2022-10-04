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    Apple Watch Series 8 modellerinde mikrofon hatası

    Apple Watch Series 8 veya Ultra akıllı saat modellerinde mikrofon hatası ortaya çıktı. Apple, sorunun güncelleme ile giderileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 12:26
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    Apple Watch Series 8 modellerinde mikrofon hatası

    Apple Watch ile akıllı saat pazarında büyük bir pay elde eden Apple, 7 Eylül'de düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch Series 8 modellerini tanıtmıştı.

    Daha sonra ise Apple Watch Series 8 ve yeni Apple Watch SE, Apple'ın resmî Türkiye mağazalarından satışa çıkmıştı.

    Apple Watch modellerinde mikrofon sorunu

    Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra akıllı saat modellerini etkileyen bir mikrofon sorunu ortaya çıktı. Kullanıcılar, saateri kullandıktan sonra donma ve hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

    Mikrofon hatası nedeniyle Siri düzgün bir şekilde çalışmıyor ve ses kaydı yapılırken sorunlar meydana geliyor. Ayrıca görüşme esnasında da karşı tarafa ses problemli gidiyor.

    Apple, söz konusu sorunun yazılımsal olduğu ve en kısa sürede yeni bir güncelleme ile hataların giderileceğini açıkladı.

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