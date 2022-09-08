Apple Watch Series 8, SE ve Ultra'nın Türkiye fiyatları belli oldu

Apple Watch Series 8, SE ve Ultra'nın Türkiye fiyatları belli oldu

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saati Apple Watch Series 8 serisini görücüye çıkardı. Yeni saatlerin Türkiye fiyatları açıklandı.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch Series 8 modellerini tanıttı.

Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, dün akşam Watch Series 8, Watch SE ve Watch Ultra olmak üzere üç farklı saat tanıttı.

Etkinlikle birlikte tanıtılan tüm yeni Apple Watch saatlerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Henüz Apple Watch Series 8, Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra saatleri için net bir çıkış tarihi mevcut değil.

Yeni Apple Watch Türkiye fiyatları

Apple Watch Series 8 41mm - 9 bin 299 TL

Apple Watch Series 8 41mm hücresel - 16 bin 799 TL

Apple Watch Series 8 45mm - 9 bin 999 TL

Apple Watch Series 8 45mm hücresel - 17 bin 499 TL

Apple Watch SE 40mm- 5 bin 999 TL

Apple Watch SE 40mm hücresel - 11 bin 399 TL

Apple Watch SE 44mm - 6 bin 699 TL

Apple Watch SE 44mm hücresel - 12 bin 099 TL