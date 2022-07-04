Apple Watch Series 8, vücut sıcaklığı sensörü ile gelebilir

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği Apple Watch serisinin ateş ölçümü yapacağı iddiaları gittikçe güçleniyor.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

Henüz yeni modeller tanıtılmadan, bu yıl satışa çıkacak Apple Watch Series 8 ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellere daha fazla özellik eklemek için çalışıyor.

Vücut sıcaklığı sensörü ile gelebilir

Uzun yıllardır kullanıcıların istediği sıcaklık sensörü, yeni Apple Watch Series 8 modellerinde karşımıza çıkabilir.

Kaynaklar, vücut sıcaklığını ölçen sensörün yeni saatlerde karşımıza çıkacağını söylüyor ve son günlerfe bu iddialar daha da güçlenmiş durumda.

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, geçtiğimiz aylarda Apple’ın sıcaklık sensörü çalışmalarına ağırlık verdiğini söylüyor.

Görünüşe göre Apple, bu özelliği Watch Series 8’e yetiştirmek için ciddi bir çaba gösteriyor.

Gurman’a göre Watch Series 8 modelleri, vücut sıcaklık sensörüne kavuşacak ancak saatler, kullanıcılara vücut sıcaklığını doğrudan göstermeyecek. Gurman’a göre Watch Series 8, ateşi yükselen kullanıcıları sadece bildirimle uyaracak.

Apple’ın neden böyle bir sistem geliştirdiği bilinmiyor, ancak sensörün doğruluk oranının düşük olması, Apple'ın doğrudan sıcaklık göstermeyi istemediği anlamına gelebilir.

Bazı kaynaklar ise, bu sensörün kadınların doğurkanlık takibi ve planlaması için ekleneceğini ve bu nedenle vücut sıcaklığını kullanıcılara gösteremeyeceğini iddia ediyor.

Yine de tüm bu söylentiler, ateş ölçüm özelliğinin Apple Watch Series 8 ile karşımıza çıkacağının bir kanıtı değil.

Geçtiğimiz aylarda, Apple Watch Series 7 modellerinde kan şekeri ölçüm özelliği olacağı söylentileri ortaya atılmış, ancak daha sonra Apple'ın böyle bir adım atmayacağı belirtilmişti.

Son olarak, Apple’ın tansiyon ve kan şekeri sensörleri üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu sensörlerin karşımıza çıkması 2023 yılını bulabilir.