Apple Watch Series 8'in görüntüleri ortaya çıktı

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği Apple Watch serisinin yeni render görüntüleri oluşturuldu.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

Henüz yeni modeller tanıtılmadan, bu yıl satışa çıkacak Apple Watch Series 8 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Tasarım değişiyor

Apple Watch Series 7 ile köşeli tasarıma geçmesi beklenen, ancak yalnızca ekrandaki çerçeveleri incelten Apple'ın, Watch Series 8 modeliyle birlikte yeni tasarıma geçmesi artık neredeyse kesin.

Grafik tasarım uzmanı "@Id_vova", şimdiye kadarki sızıntılardan yola çıkarak Apple Watch Series 8'in muhtemel tasarımını render görselleriyle yayınladı.

Görsellerde de görüldüğü gibi Apple Watch Series 8'in iki temel tasarımsal değişikliğe sahip olması bekleniyor. Bunlardan ilki düz ekran paneli iken ikincisi ise köşeli hatlar.

Öte yandan, Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellere daha fazla özellik eklemek için çalışıyor.

Uzun yıllardır kullanıcıların istediği sıcaklık sensörü, yeni Apple Watch Series 8 modellerinde karşımıza çıkabilir.

Son olarak, Apple’ın tansiyon ve kan şekeri sensörleri üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu sensörlerin karşımıza çıkması 2023 yılını bulabilir.





