Apple Watch Series 9 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Apple Watch Series 9 işlemcisi ortaya çıktı. Yeni işlemci, Apple akıllı saatlere yıllar sonra ilk kez hız artışı sağlayacak.

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, sağlık takibi konularında ön plana çıkıyor.

Nabız ölçme, uyku takibi ve stres düzeyi gibi sağlık bilgileri hakkında bize bilgi veren akıllı saatler, gelecekte çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.

Apple'ın piyasaya çıkaracağı yeni akıllı saat Apple Watch Series 9 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

İşlemci yenileniyor

Apple Watch Series 8, Watch Series 7’nin S7 işlemcisi ile benzer S8 çipi ile güçlendirilmişti. Apple, Watch Series 9 modelinde önceki çipin yeniden yapılandırılmış bir versiyonu yerine yeni bir işlemci kullanacak.

iPhone 15 serisi ile birlikte tanıtılacak Apple Watch Series 9, ilk olarak iPhone 13 modellerinde kullanılan A15 çipine dayalı yeni bir işlemciye sahip olacak.

Güncellenmiş çip, Apple Watch Series 9’un daha hızlı açılmasını ve tek şarjla daha uzun süre dayanmasını sağlayacak.

Apple’ın watchOS 10 ile yeni widget sistemine odaklanan bir arayüz getireceği söyleniyor. Öte yandan, Watch Series 9'da herhangi bir tasarım değişikliği beklenmiyor.