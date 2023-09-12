Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 tanıtıldı! İşte fiyatlar ve özellikler Apple, bu akşam düzenlediği etkinlikte en yeni akıllı saat modeli Watch Series 9'u ve Watch Ultra 2'yi görücüye çıkardı. Gelin Apple'ın yeni akıllı saatlerine daha yakından bakalım.

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Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modelini tanıttı.

Watch Series 8 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellerde çeşitli yeniliklerle karşımıza çıktı.

Apple Watch Series 9, sıcaklık sensörleri ve Çarpma Tespiti'nin eklendiği, büyük ölçüde yinelenen bir güncelleme olan geçen yılki Apple Watch Series 8 ve Watch Ultra'nın ardından geliyor.

Series 9, muhtemelen şirketin en yeni akıllı saat işletim sistemi olan watchOS 10 ile birlikte kutusundan çıkacak. Watch Series 9, tasarımı açısından Watch Series 8 ile büyük oranda aynı olacak.

Apple Watch Series 9 neler sunuyor

En büyük değişikliklerden biri de saatin içerisinde karşımıza çıkıyor. Apple, Watch Series 9 modelinde yüzde 30 daha hızlı bir grafik birimi kullandığını söylüyor.

Ayrıca saatte yer alan dört çekirdekli bir sinir motoru, Siri istekleri gibi işlemlerin cihazda kolaylıkla işlenmesini sağlayacak. Saat ayrıca daha hassas bulma için ikinci nesil ultra geniş bant çipine de sahip.

41 mm ve 45 mm'lik versiyonlara sahip olacak ekran, Always on Display özelliği sunacak.

Apple Watch Series 9, Apple'ın "S9" olarak isimlendirdiği yeni bir işlemciyle çalışacak. Bu işlemci, Apple Watch Series 8'de bulunan "S8" işlemciye kıyasla daha yüksek performans vadediyor.

Apple'ın açıklamasına göre Watch Series 9, 18 saat civarında kesintisiz kullanım imkanı sunacak.

Parmak hareketiyle çağrılar yanıtlanacak

Series 9 ayrıca bir telefon çağrısını yanıtlamak gibi şeyler yapmak için işaret parmağınızla başparmağınızı birbirine dokundurmanıza olanak tanıyan bir "çift dokunma" özelliği de sunuyor.

Apple Watch Series 9; pembe, yıldız ışığı, gümüş, gece yarısı ve Product Red renklerinde alüminyum olarak satışa sunulacak. Paslanmaz çelik versiyonlar ise altın, gümüş ve grafit renk seçenekleriyle satışa çıkacak.

Apple Watch Ultra 2 özellikleri

Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü akıllı saati olan Apple Watch Ultra, yeni sürümüne güncellendi.

Ultra 2'nin tasarımı birinci nesil Apple Watch Ultra'ya oldukça benziyor, bu da yükseltmelerin çoğunun teknik özelliklerde olduğu anlamına geliyor.

Ultra'nın donanımında bir yükseltme yaşanırken, Apple Watch kullanıcılarının bu yıl göreceği en büyük değişikliklerden bazıları; saat arayüzüne widget'lar, yeniden tasarlanmış uygulama simgeleri ve yeni haritalama ve bisiklet sürme özellikleri getiren watchOS 10 ile gelecek.

Apple, cihaz düşük güç modundayken kullanıcılara 72 saatlik şarj ömrü sunacağını da belirtti.

Fiyatlar

Apple Watch Series 9, 22 Eylül'de satışa sunulacak. Akıllı saatin fiyatı 399 dolardan başlıyor.

Apple Watch Ultra 2 modeli ise 799 dolardan satışa sunulacak ve yine 22 Eylül'de satışa çıkacak.