Apple Watch sıcaklık sensörü patenti ortaya çıktı

Apple Watch Series 8'in tanıtılmasına sayılı günler kala Apple'ın akıllı saatlerde kullanmak üzere tasarlanmış sıcaklık sensörü patenti sızdırıldı.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

Henüz yeni modeller tanıtılmadan, bu yıl satışa çıkacak Apple Watch Series 8 ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellere daha fazla özellik eklemeyerek müşterilerini memnun etmeye çalışacak.

Sıcaklık sensörü patenti ortaya çıktı

Uzun yıllardır kullanıcıların istediği sıcaklık sensörü, yeni Apple Watch Series 8 modellerinde karşımıza çıkabilir.

Kaynaklar, vücut sıcaklığını ölçen sensörün yeni saatlerde karşımıza çıkacağını söylüyor ve son günlerfe bu iddialar daha da güçlenmiş durumda.

MyHealthyApple internet sitesi "Elektronik cihazlarda sıcaklık gradyanını belirleme" adlı patentle ilgili bazı detaylar paylaştı.

Tüm belgelerde açıkça Apple Watch gösterilmesi, şirketin söz konusu teknolojiyi yeni nesil akıllı saatlerine uygulamayı planladığını gösteriyor.

Belgeler , işlemci gibi bir bileşenin sıcaklığını izlemek için cihazın içindeki özel sıcaklık sensörünün nasıl kullanılabileceğini açıklarken, sensörün cilt gibi bir dış yüzeyin mutlak sıcaklığını ölçmek için kullanılabileceğini söylüyor.

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, geçtiğimiz aylarda Apple’ın sıcaklık sensörü çalışmalarına ağırlık verdiğini söylüyor.

Görünüşe göre Apple, bu özelliği Watch Series 8’e yetiştirmek için ciddi bir çaba gösteriyor.

Gurman’a göre Watch Series 8 modelleri, vücut sıcaklık sensörüne kavuşacak ancak saatler, kullanıcılara vücut sıcaklığını doğrudan göstermeyecek. Gurman’a göre Watch Series 8, ateşi yükselen kullanıcıları sadece bildirimle uyaracak.

Apple’ın neden böyle bir sistem geliştirdiği bilinmiyor, ancak sensörün doğruluk oranının düşük olması, Apple'ın doğrudan sıcaklık göstermeyi istemediği anlamına gelebilir.

Bazı kaynaklar ise, bu sensörün kadınların doğurkanlık takibi ve planlaması için ekleneceğini ve bu nedenle vücut sıcaklığını kullanıcılara gösteremeyeceğini iddia ediyor.

Yine de tüm bu söylentiler, ateş ölçüm özelliğinin Apple Watch Series 8 ile karşımıza çıkacağının bir kanıtı değil.

Geçtiğimiz aylarda, Apple Watch Series 7 modellerinde kan şekeri ölçüm özelliği olacağı söylentileri ortaya atılmış, ancak daha sonra Apple'ın böyle bir adım atmayacağı belirtilmişti.