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    Apple Watch Ultra Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Apple'ın 7 Eylül'de tanıttığı ürünlerden Apple Watch Ultra'nın Türkiye satışları başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 09:47
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    Apple Watch Ultra Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Apple Watch ile akıllı saat pazarında büyük bir pay elde eden Apple, 7 Eylül'de düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch Series 8 modellerini tanıtmıştı.

    Apple Watch Series 8 ve yeni Apple Watch SE, geçtiğimiz haftalarda Apple'ın resmi Türkiye mağazasından satışa çıktı.

    Şimdi de Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü akıllı saati olan Apple Watch Ultra Türkiye'ye geldi.

    Apple Watch Ultra neler sunuyor

    Apple Watch Ultra, 49mm kasa boyutuyla geliyor ve daha gelişmiş özellikler içeriyor. Ultra modeli, tam 36 saatlik kullanım ömrüyle diğer saatlerden ayrılıyor.

    Bu sonbaharda gelecek olan yeni bir pil optimizasyon güncellemesinden sonra bu süre 60 saate kadar çıkacak.

    Tahmin edebileceğiniz gibi, Apple Watch Ultra modeli serinin en pahalı saati olacak. Cihazın GPS+Hücresel sürümünün fiyatı 799 dolar olarak açıklanmıştı.

    apple watch series 8

    Apple Watch Ultra Türkiye fiyatı

    Apple Watch Ultra, üç renk seçeneği ve dokuz farklı kordon modeliyle 27 bin 999 TL'den Türkiye'de satışa sunuldu. Kordon fiyatları ise 1.999 TL olarak açıklandı.

    apple


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