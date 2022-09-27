Apple yeni iPad ve Mac'leri sessizce tanıtacak

Apple'ın, bu yıl iPhone etkinliğinden başka bir etkinlik düzenlemeyeceği ve yeni ürünlerini sessizce tanıtacağı söyleniyor.

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen iPhone 14 serisini ve yeni akıllı saat modellerini tanıtmıştı.

Gelen bilgilere göre şirket, bu yıl iPhone etkinliğinden başka büyük bir organizasyon düzenlemeyecek.

iPad ve Mac'ler sessizce tanıtılabilir

Apple, güncellenmiş iPad ve Mac'leri ayrı bir etkinlik olmadan sadece bir basın açıklamasıyla duyurabilir.

Apple'ın, yıl bitmeden M2 ve M2 Pro işlemcili Mac mini, M2 Pro ve M2 Max işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro, M2 işlemcili 11 ve 12.9 inç iPad Pro ve A14 çipli Apple TV ürünlerini tanıtması bekleniyor.

Analist Mark Gurman, bu cihazların hiçbirinin çığır açıcı iyileştirmeler sunmayacağına ve değişikliklerin çoğunun performansla ilgili olacağına inanıyor.

Gurman'a göre Apple, kalan 2022 ürünlerini web sitesi üzerinden basın bültenleri aracılığıyla tanıtacak.