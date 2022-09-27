Petrol
83.9
1.26%
Euro
17.8019
0.38%
Dolar
18.4755
0.00%
Altın
972.22
0.96%
Borsa
3276
0.48%
Bitcoin
374.593
5.68%
BTXN Coin
9.72
-4.98%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Apple yeni iPad ve Mac'leri sessizce tanıtacak

    Apple'ın, bu yıl iPhone etkinliğinden başka bir etkinlik düzenlemeyeceği ve yeni ürünlerini sessizce tanıtacağı söyleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple yeni iPad ve Mac'leri sessizce tanıtacak

    Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen iPhone 14 serisini ve yeni akıllı saat modellerini tanıtmıştı.

    Gelen bilgilere göre şirket, bu yıl iPhone etkinliğinden başka büyük bir organizasyon düzenlemeyecek.

    iPad ve Mac'ler sessizce tanıtılabilir

    Apple, güncellenmiş iPad ve Mac'leri ayrı bir etkinlik olmadan sadece bir basın açıklamasıyla duyurabilir.

    Apple'ın, yıl bitmeden M2 ve M2 Pro işlemcili Mac mini, M2 Pro ve M2 Max işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro, M2 işlemcili 11 ve 12.9 inç iPad Pro ve A14 çipli Apple TV ürünlerini tanıtması bekleniyor.

    apple

    Analist Mark Gurman, bu cihazların hiçbirinin çığır açıcı iyileştirmeler sunmayacağına ve değişikliklerin çoğunun performansla ilgili olacağına inanıyor.

    Gurman'a göre Apple, kalan 2022 ürünlerini web sitesi üzerinden basın bültenleri aracılığıyla tanıtacak.


    Vedat Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personel çalışması bitti
    Ekonomi

    Vedat Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personel çalışması bitti

    Facebook, Filistin'e sansür uyguluyor
    Teknoloji

    Facebook, Filistin'e sansür uyguluyor

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir