Apple, yeni MacBook modellerini tanıttı: İşte Türkiye fiyatları Apple, kendi ürettiği M3 işlemcileri ile birlikte Macbook Pro ve iMac bilgisayarlarını tanıttı. Yeni cihazların Türkiye fiyatları da belli oldu.

ensonhaber.com

Apple, yenilenen iMac ve M3 çipli yeni giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro'nun yanı sıra, M3 Pro ve M3 Max işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun yükseltilmiş modellerini görücüye çıkardı.

Tasarım açısından öncekilerle tamamen aynı görünümlü olan ve bağlantı noktası düzenini koruyan modeller, bazı yükseltilmiş özelliklerle geliyor.

Apple'ın en güçlü işlemcisi: M3

Apple’ın yeni nesil işlemcileri M3, M3 Pro ve M3 Max, gece saatlerinde düzenlenen Scary Fast isimli etkinlikle duyuruldu.

Önceki nesle kıyasla yüzde 35 daha yüksek işlem gücü ve yüzde 20 daha yüksek grafik gücü vadeden işlemciler, Türkiye’de 10 Kasım’da satışa sunulacak olan yeni nesil Macbook Pro ve iMac bilgisayarlarına güç verecek.

Yeni Macbook Pro ve iMac’lerin tasarımlarında önceki nesle göre neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadı. Apple’ın bu ürünlerindeki en önemli güncellemesi işlemci oldu.

25 milyar transistörün yer aldığı yeni M3 çiplerinde 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU birimleri yer alıyor.

Yeni işlemcilerle birlikte, oyun dünyasından üst seviye tasarım ve modelleme işlerine kadar her alanda kullanılan Ray Tracing (ışın izleme) artık Apple bilgisayarlarına da geldi.

Türkiye fiyatları

Monitör dahil her şeyin olduğu yeni M3’lü iMac’ler, Türkiye’de 49 bin 999 TL’den; Macbook Pro’lar ise 62 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ön siparişi başlayan ürünler; 10 Kasım’da teslim edilecek.

M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 512 GB: 62.299 TL

M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 70.119 TL

M3 Pro işlemcili 14 iç Macbook Pro 512 GB: 78.999 TL

M3 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL

M3 Max işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL

M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB: 94.000 TL

M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB - 36 GB RAM: 109.239 TL

M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 36 GB RAM: 130.599 TL

M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 48 GB RAM: 148.399 TL

M3 işlemcili iMac 256 GB: 49.999 TL

M3 işlemcili iMac 256 GB, 10 çekirdek GPU: 57.199 TL

M3 işlemcili iMac 512 GB, 10 çekirdek GPU: 64.319 TL