Apple, yeni reklam yüzü için Trabzonlu lise öğrencisini seçti

Trabzon’da lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’a yaptığı reklam yüzü başvurusuna olumlu geri dönüş aldı.

Trabzon’da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın yeni reklam yüzü için şubat ayında başvuru yapmıştı.

Milyonlarca başvuru arasından seçilen Topal, Apple'ın yeni reklam yüzü olacak ve 20 Nisan'da ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki reklam çekimlerine katılacak.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un alt yapısında da futbol oynayan Topal, reklam çekimleri için yaklaşık 4 ay ABD'de kalacak ve elde edeceği geliri kendisinin ve 3 kardeşinin eğitimleri için kullanacak.

"NEDEN OLMASIN DİYEREK BAŞVURDUM"

Manken olma hayali taşıdığını anlatan Mustafa Mert Topal, “Arkadaşlarım arasında sürekli konuşuyorduk manken olma, oyuncu olma hayallerimizi. Onlarda sürekli bazı yerlere başvuru yapmamı söylüyorlardı. Bir gün yine böyle bir sohbetin ardından Apple’ın böyle bir ilan açtığını gördüm. ‘Neden olmasın’ dedim kendi kendime ve başvuru yaptım.

Sonrasında olumlu bir şekilde döndüler bana. Çok şaşırdım. Yazışmalar başladı. İngilizce yazışmalar yapılıyordu, çeviri ile yazışmalara karşılık veriyordum. Daha sonra internet üzerinden birkaç mülakata girdim. Kabul edildiğimi ve Amerika’ya gelmem gerektiğini söylediler.

Durumu aileme ilettiğimde inanamadılar. Sonra yazışmaları onlara gösterdiğimde çok şaşırdılar." ifadelerini kullandı.

"OĞLUMLA BİRLİKTE GİDECEĞİM"

Oğlunun reklam yüzü olacağına ilişkin söylemine ilk önce inanmadığını anlatan Sevinç Topal da gururlu olduğunu söyledi. Heyecanlı olduklarını kaydeden Topal, “İlk duyduğumda çok şaşırdım, inanamadım. Daha sonrasında maillerini bize gösterdi. Halen daha çok şaşkınım. Çok gururluyum. Şimdi oğlumla birlikte dilini bile bilmediğim bir ülkeye gideceğim. Oğlum için bunlar bir fırsat. Her zaman yanındayız. Umarım yolu açık olur.” diye konuştu.

Bülent Topal ise, azimli olduğunu ifade ettiği oğluyla gurur duyduğunu söyleyerek, “Oğlumla gurur duyuyorum. Trabzonspor’un altyapısında oynuyor. İlçede oturuyoruz. Her gün 3 saat idmanlara geliyor. Çok disiplinli ve azimli bir çocuk.

Tipi, fiziği reklam yüzü olmaya çok uygun. Ama dünyaca ünlü bir şirkette reklam yüzü olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Sabırsızlıkla ekranda onu izleyecek olduğum günü bekliyorum.” diye konuştu.

