Apple, yenilenmiş akıllı saat satışına başladı

Yenilenmiş iPhone satışlarından memnun olan Apple, Watch Series 7'lerin de yenilenmiş versiyonlarını satışa çıkardı.

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlar ve diğer cihazlar, dolar kurunun ve vergilerin etkisiyle ülkemizde yüksek fiyatlara satılıyor. Kullanıcılar ise genellikle orta seviye modelleri tercih edip, paradan tasarruf ediyor.

Ancak piyasada bulunan ve yenilenmiş olarak adlandırılan akıllı telefonlar ve diğer ürünler, normal modellerden oldukça ucuz fiyatlara satışa çıkıyor.

Daha önce yenilenmiş iPad, iPhone ve Mac modellerini yurt dışında satışa çıkaran Apple, şimdi de yenilenmiş Apple Watch satışına başladı.

Apple garantisi var

Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yenilenmiş Watch Series 7'ler için bir yıl boyunca garanti veriliyor.

Akıllı saatlerin tüm testlerden başarıyla geçtiğini açıklayan Apple, fiyatları da sıfır mıodellere göre daha uygun belirliyor.





Yenilenmiş Apple Watch fiyatları

Apple, Watch Series 7'nin 41 mm'lik versiyonunu sıfır olarak 399 dolar karşılığında satıyor. Ancak yenilenmiş Watch Series 7'nin fiyatı 339 dolar olarak belirlendi. Sıfırı 429 dolara satılan 45 mm'lik Watch Series 7 için ise 359 dolar isteniyor.

Apple'ın yenileme sistemi, herhangi bir nedenden ötürü yetkili servise götürülen ve değişim kararı alınan ürünleri kapsıyor.

Apple, müşteriye yenisini verdiği ürünleri resmi teknik servislerinde parça değişimleri ve onarımları yaparak sıfır ayarına getirip yeniden satışa sunuyor.