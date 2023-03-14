Apple, yenilenmiş iPhone 13 modelini satışa çıkardı Apple, Avrupa'da bazı ülkelerde 2021 yılında tanıtan iPhone 13 modellerini yenilenmiş olarak ABD'de satışa sundu.

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlar, dolar kurunun ve vergilerin etkisiyle ülkemizde yüksek fiyatlara satılıyor. Kullanıcılar ise genellikle orta seviye telefonları tercih edip, paradan tasarruf ediyor.

Ancak piyasada bulunan ve yenilenmiş olarak adlandırılan akıllı telefonlar, normal telefonlardan oldukça ucuz fiyatlara satışa çıkıyor.

Daha önce yenilenmiş bazı iPhone, iPad ve Mac modellerini ABD ve Kanada'da satışa çıkaran şirket, şimdi de yenilenmiş iPhone 13 modellerinin satışına başladı.

Yenilenmiş iPhone 13'ler ABD'de satışta

Apple, Eylül 2021’de tanıtılan iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’i ilk kez yenilenmiş olarak ABD'de satmaya başladı. Şirketin satışları; Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya’da da gerçekleştiriliyor.

Şu andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar, Apple'ın çevrim içi internet sitesi üzerinden yenilenmiş iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini sipariş edebiliyor.

Yenilenmiş iPhone fiyatları

Yenilenmiş modellerin fiyatları 699 dolardan başlarken, 128 GB iPhone 13 için ise 619 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor. Öte yandan iPhone 13 Pro 759 dolar ve daha üst düzey iPhone 13 Pro ise 849 dolarlık bir fiyata sahip.

Apple, yenilenmiş iPhone modellerini tüm aksesuarların içinde yer aldığı kutuyla birlikte 1 yıl garantili olarak satıyor. Batarya ve kasanın sıfır olduğu modeller, tüm testlerden geçtikten sonra Apple güvencesi altında müşterilerle buluşuyor.

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Yenilenmiş akıllı telefon nedir

Yenilenmiş akıllı telefonlar ile ikinci el telefonların aynı anlama gelmediğini söyleyelim. Yenilenmiş telefonlar, kullanıldıktan veya bir sorunla karşılaşıldıktan sonra firmalara satılan cihazlardır.

Ancak bu telefonları ikinci el telefonlardan ayıran en büyük özellik ise, birçok teknik teste tabi tutulmalarıdır.

Kısacası telefonları alan firmalar, birkaç teknik test uyguladıktan sonra telefonların sorunlu parçalarını yenisiyle değiştiriyor ve verileri tamamen siliyor.

Böylece ikinci el telefonlarda oluşabilecek ani sorunlar, yenilenmiş telefonlarda tamamen ortadan kaldırılıyor.