Apple, düşük talep nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor

Apple, piyasadaki uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklara olan talep nedeniyle AirPods üretimini düşürme kararı aldı.

Apple'ın piyasaya sunduğu kablosuz kulaklık modeli AirPods, pahalı olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde ediyordu.

Ancak son yıllarda başta Samsung ve Xiaomi olmak üzere birçok markanın kablosuz kulaklık pazarına girmesi, hem rekabeti artırdı hem de daha uygun fiyatlı modellerin karşımıza çıkmasını sağladı.

Durum böyle olunca birçok müşteri, artık AirPods modellerine eskisi kadar ilgi göstermiyor. Bunun farkında olan Apple, AirPods üretimini yüzde 25-30 arasında azaltacak.

ÜRETİM 75-80 MİLYONA DÜŞECEK

Şirket, bu yıl 110 milyon AirPods üretmeyi planlıyordu, ancak Nikkei Asia'nın raporuna göre bu rakam 75 ila 85 milyon seviyesine çekilecek.

Apple'ın üretim planlarıyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa göre, üretimdeki en önemli kesinti üçüncü çeyreğin başlarında gerçekleşecek.

Ayrıca, mağazalardaki AirPods stoklarının yüksek seviyede olduğu, ancak talebin beklendiği kadar güçlü olmadığı da gelen haberler arasında.

Apple hala kablosuz kulaklık pazarının hakimi olsa da rakipler hızlı bir şekilde arayı kapatmaya devam ediyor.

Örneğin Xiaomi, 2019'da yüzde 6 seviyesinde olan pazar payını 2020'de yüzde 12'ye çıkarmayı başarmıştı.

Diğer firmaların da yükselişte olması, Apple ve AirPods üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş durumda.