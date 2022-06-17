Apple'a 935 milyon dolarlık toplu tazminat davası açıldı

İngiltere'de açılan davada tüketiciler, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'dan 935 milyon dolarlık tazminat istiyor.

Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Geçtiğimiz yıllarda Apple, Fransa tarafından 25 milyon euroluk bir cezaya çarptırılmış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.

İngiltere'de Apple'a toplu dava açıldı

İngiltere'de Apple'a karşı toplam 935 milyon dolar değerinde tazminat talep eden bir toplu dava başlatıldı.

Temsili dava, tüketici hakları savunucusu Justin Gutmann tarafından rekabet yasasına atıfta bulunarak hazırlandı.

Davanın kapsamında, ilk olarak Ocak 2017'de iOS 10.2.1'de yayınlanan ve etkilenen cihazların performansını azaltan bir güç yönetimi yazılımı güncellemesi var.,

İngiltere'deki toplu dava, iPhone 6'dan iPhone X'a kadar 10 farklı iPhone modelinden herhangi birini kullanan 25 milyon kadar İngiliz iPhone kullanıcısını kapsıyor.

Apple, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı için kişi başı 37,5 dolar ödemek zorunda kalabilir.