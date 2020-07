Apple, iPhone sahiplerine 25 dolar ödemeye başlıyor

25 dolarlık iPhone yavaşlatma cezası ödemeleri ABD’de başlıyor. Apple, iPhone'unu yavaşlattığı her kullanıcıya 25 dolar ödeyecek.

Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

DAVALAR MARTTA SONUÇLANMIŞTI

ABD'de, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a açılan davalar geçtiğimiz mart ayında sonuçlanmıştı. Buna göre şirket, iPhone'unu yavaşlattığı her kullanıcıya 25 dolar ödemeye mahkum edilmişti.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Apple'ın kullanıcılara yapacağı 25 dolarlık ödemelerin, bugün itibarıyla ABD merkezli olarak başlayacağı duyuruldu.

Apple'ın iPhone başına 25 dolar ödeme yapması, şirkete yaklaşık olarak 350-500 milyon dolar bir bedele mal olacak.

KİMLER APPLE'DAN PARA ALABİLECEK

Mahkeme belgelerine göre, iOS 10.2.1 veya sonraki işletim sistemini çalıştıran iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ve iPhone SE sahipleri Apple'dan geri ödeme talep edebilecek.

Ayrıca Aralık 2017 tarihinden önce iOS 11.2 veya sonraki sürümlerini yüklemiş olan iPhone 7 ve 7 Plus sahipleri de Apple'dan geri ödeme alabilecek.

Ancak bu ödemelerin yalnızca ABD merkezli olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Apple'ın iPhone modellerine uyguladığı işlemci kısıtlamasını kapatmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.